Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, où le trouver au meilleur prix ?

Désireux d’offrir un spin-off plus orienté vers l’action pour sa saga Final Fantasy, Square Enix s’associe à Koei Tecmo pour produire Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, ou SOPFFO pour les intimes. Souvent rapproché d’un Nioh à cause de son gameplay relativement similaire, le titre entend revisiter les origines du premier épisode en mettant en avant le personnage de Garland, antagoniste célèbre de cet opus, dans une aventure plus sombre qu’à l’accoutumée. Si cette proposition un peu spéciale vous tente, voici où trouver Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin au meilleur prix.

Où trouver Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin à la vente ?



Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sera disponible dès le 18 mars 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.