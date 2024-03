Stellar Blade : Une démo est apparue brièvement sur le PSN avant d’être retirée

La démo de Stellar Blade n’a pas encore été formellement annoncée, mais elle est bien réelle. Du moins, elle l’a été pendant quelques minutes, en apparaissant sur le PlayStation Store américain. Quelques chanceux ont pu récupérer cet essai gratuit d’environ 19 Go, et découvrir les prémices de l’aventure d’Eve dans une expérience qui durait à peu près 1h30, avec un combat de boss en guise de conclusion.

Seul hic, la mise en ligne de cette démo n’était pas du tout prévue. Une erreur qui a été très vite réparée puisqu’elle a vite été supprimée du store de la PS5. PlayStation a même fait en sorte de mettre à jour la licence sur cette démo pour faire en sorte que plus personne ne puisse y accéder, même en la possédant sur son disque dur. Une grosse boulette qui aura permis à quelques personnes d’essayer le titre, avec des images de gameplay qui commencent à apparaître sur les réseaux sociaux.

On retiendra surtout que cette démo existe, et qu’elle sera forcément proposée à tout le monde d’ici quelques temps.

🚨 Update : Sony Patched Demo License, Even if you have it is no longer available 😂 https://t.co/05QaRNRS3J pic.twitter.com/60SyZxqi8U

— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) March 9, 2024