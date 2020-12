Steam révèle sa liste des 100 jeux les plus lucratifs en 2020

C’est la fin de l’année, ce qui veut dire que c’est la période où l’on voit apparaître de nombreux tops et bilans qui font le point sur l’année écoulée. De son côté, Steam a mis en ligne sa liste des 100 jeux qui ont gagné le plus d’argent en 2020, qu’ils soient sortis cette année ou non. Et les grands gagnants ne sont pas bien difficiles à deviner.

Les champions de la rentabilité

Pour plus de précision, Steam classe ces jeux dans 4 catégories, à savoir Bronze, Argent, Or et Platine, selon les revenus qu’ils ont généré, et non pas selon le nombre de copies écoulées (c’est pour cela qu’on y retrouve les free-to-play). Sans surprise, on retrouve Dota 2 tout en haut de la liste, puisque le free-to-play est toujours très populaire cette année.

Il est situé aux côtés de Fall Guys, qui a forcément cartonné durant ces derniers mois, tout comme Among Us, même si ce dernier n’est pas le plus rentable de la liste en raison de son faible prix. Cela suffit pour le ranger dans le même panier que GTA V, qui ne faiblira visiblement jamais, ainsi que Monster Hunter World, Doom Eternal ou encore Red Dead Redemption II.

On s’étonnera un peu plus d’y voir Cyberpunk 2077, qui aurait pu décourager beaucoup de joueurs malgré le fait que la version PC soit bien mieux optimisée que la version console. Réussir à rentrer dans ce top en seulement quelques jours de commercialisation est donc un sacré exploit.

Dans les autres catégories, on notera les bonnes performances de Baldur’s Gate III, Crusader Kings III, Hades, et même The Witcher III, qui a connu un regain de popularité suite à la sortie de la série sur Netflix.