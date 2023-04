Le prochain PlayStation Showcase pourrait être diffusé avant le Summer Game Fest

Le bal des conférences de l’été commence à se préciser avec la mort de l’E3 2023 et le début du Summer Game Fest. On sait désormais quand Microsoft prendra la parole pour lever le voile sur ses prochains titres, mais on ignore encore quels sont les plans de Sony. Des rumeurs insistantes parlent d’un nouveau PlayStation Showcase prévu de longue date mais sans cesse repoussé, qui pourrait arriver avant l’été. Jeff Grubb, qui est justement à l’origine de cette rumeur (et qui possède un historique très solide), vient nous en dire plus en indiquant que Sony pourrait présenter ses jeux en dehors du Summer Game Fest.

E3 is dead, and I killed it. And now I'm going to honor it by holding it up Weekend At BerniE3's-style alongside Jeff Grubb's #summergamemess

Thank you to all of the Jeff Grubb's Summer Game Mess partners for participating whether you want to or not.

LET'S FUCKING GOOOOO pic.twitter.com/qewAmVOVkZ

— Grubb (@JeffGrubb) March 31, 2023