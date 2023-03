Final Fantasy XVI fait le plein de vidéos avec sa World Map, l’exploration de Valisthea et ses combats

On en attendait pas forcément du passage de Final Fantasy XVI lors de la PAX East 2023 qu’il soit aussi riche en nouvelles images, mais Naoki Yoshida et ses équipes ont décidé de montrer beaucoup de choses durant l’événement. Un panel dédié au jeu en compagnie du producteur a été l’occasion de découvrir quelques extraits de gameplay ainsi qu’un gros trailer, s’attardant sur le monde de Valisthea et les décors que Clive et ses compagnons vont traverser dans ce périple.

Un gros tour d’horizon pour le jeu

Si vous souhaitiez avoir un aperçu du monde de ce seizième épisode, cette vidéo devrait vous contenter puisqu’elle fait le tour des différents biomes de Valisthea.

Entre des forêts, des forteresses abandonnées, des chutes d’eau impressionnantes et des contrées plus mystiques, Clive va voir du pays et le voyage promet d’être assez riche.

La vidéo complète du panel a été diffusé par Square Enix (visible ci-dessus) et nous permet de découvrir encore plus de choses avec un autre trailer (à 11:15 min) qui fait le tour des quatre piliers de cet épisode, que sont son histoire, ses personnages, ses visuels et ses combats. On y voit beaucoup de choses, comme des batailles inédites contre certains Primordiaux, donc à vos risques et périls si vous ne voulez pas trop en découvrir.

Vers 24:45 min, vous pouvez découvrir un autre extrait de gameplay centré sur le combat, cette fois-ci avec la forme humaine de Clive. C’est toujours très impressionnant, tout en montrant que l’action a bénéficié d’un soin tout particulier. Rendez-vous ensuite à 30:40 min pour assister à une présentation hors-combat, qui s’attarde sur l’environnement pour nous montrer l’étendue des zones que l’on va traverser, ainsi que quelques éléments de lore, comme la présence de ruines d’une ancienne civilisation. Rappelons qu’il ne s’agira pas d’un monde ouvert, mais qu’il possèdera une World Map qui est aussi visible dans cette vidéo, avec des points de téléportation pour voyager.

Plus loin, on remarque la présence d’un mode entraînement, mais aussi d’un mode Arcade pour recommencer certains niveaux avec un certain score à atteindre. Il sera aussi possible de revivre certains épisodes du jeu via ce menu. Si le système d’aide et d’accessibilité vous intéresse, allez à 48:20 min pour avoir une idée de ce qu’apportent les anneaux qui vont rendre le gameplay plus simple à appréhender. L’un des anneaux pourra par exemple ralentir le temps lorsque Clive s’apprêtera à subir une attaque, laissant un peu de temps pour appuyer sur le bouton de l’esquive.

Le prochain rendez-vous autour du jeu est fixé au mois d’avril, avec une présentation qui devrait mettre l’accent sur la partie RPG du titre. Final Fantasy XVI sortira le 22 juin prochain sur PlayStation 5.