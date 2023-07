Starfield dévoile trois vidéos animées qui présentent les villes majeures du RPG

Ça donne envie de se perdre

Starfield promet d’offrir un univers immense à explorer et de très nombreuses planètes. Parmi elles, on y découvrira de grandes cités animés où l’on pourra interagir avec des PNJ et s’adonner à diverses activités. Avec cette série de vidéos diffusées aujourd’hui, Bethesda nous immerge un peu plus dans son univers de science-fiction.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le travail sur l’animation de chacune d’elle est à saluer. Elles durent moins de trois minutes chacune, mais cela se regarde très bien. Voici les trois séquences avec un bref résumé du contexte :

« Dans la cité de New Atlantis, capitale des Colonies Unies, un pilote coursier nommé Kent aspire à vivre dans la partie la plus désirable des Systèmes Établis. Après avoir rejoint le UC Vanguard et s’être hissé parmi l’élite de la capitale, Kent réalise rapidement que les aventures qui l’attendent hors de la planète sont ce qu’il désirait vraiment. »

« Vanna, une orpheline de la ville d’Akila, célèbre pour les Guerres des Colonies, désire ardemment explorer les étoiles, et une seule chose se dresse sur son chemin : un vaisseau fonctionnel. Sa recherche de pièces de réparation la mène à travers toute la ville, et la met face à un danger inattendu alors qu’elle se rapproche de son rêve ».

« Deux rats des rues néons, Ada et Harper, sont des complices dans le crime qui survivent en volant les riches fêtards qui viennent dans la « ville du plaisir » pour se lâcher. Lorsque Ada se retrouve confrontée à un dilemme moral, elle attire rapidement l’attention de l’industrie toute-puissante Ryujin, lui offrant une nouvelle opportunité excitante. Mais à quel prix ? »

Récemment, nous avons appris, durant le duel juridique de Microsoft contre la FTC, que la firme s’attendait à vendre 10 millions d’exemplaires de Starfield.

Starfield sortira le 6 septembre prochain sur PC et Xbox Series, et sera directement disponible dans le Xbox Game Pass.