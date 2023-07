Microsoft s’attendait à vendre 10 millions d’exemplaires de Starfield et du jeu Indiana Jones sur PlayStation

Si ces deux jeux sont aujourd’hui réservés au PC et à la Xbox Series, il était initialement prévu sur PS5 en plus de ces plateformes, comme on a pu l’apprendre durant l’audience opposant la FTC et Microsoft. Tim Stuart nous apprend ici que lorsque Microsoft a évalué le portfolio de ZeniMax (Bethesda) en décembre 2020, des estimations voyaient Starfield et le jeu Indiana Jones se vendre à plus de 10 millions d’exemplaires sur les consoles PlayStation. Oui, chacun.

Autant pour Starfield, ce chiffre n’étonnera personne étant donné l’ambition gargantuesque du jeu, autant pour Indiana Jones, c’est plus étonnant. Les titres Bethesda se vendent bien, mais voir un jeu solo Indiana Jones dépasser les 10 millions d’exemplaires (rien que sur PlayStation) pourraient surprendre, surtout lorsque l’on sait qu’en 2020, le jeu n’était encore qu’au début de sa réflexion. Autant dire que Microsoft voyait déjà le titre comme quelque chose de très ambitieux.

Quoi qu’il en soit, Microsoft estimait que cette perte pourrait être comblée avec les apports du Game Pass et les ventes supplémentaires pour les versions Xbox. L’avenir nous dira si c’était une bonne alternative ou non.

Had missed this from Xbox CFO Tim Stuart's testimony, but FTC says Microsoft had forecasted 10 million sales on PlayStation for "both Starfield and Indiana Jones" before taking them exclusive, deciding it could recoup through Game Pass and extra Xbox sales pic.twitter.com/5KdpDzKDZD

— Stephen Totilo (@stephentotilo) July 13, 2023