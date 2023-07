Starfield : Le futur grand RPG de 2023 ? Gameplay, nouveautés, planètes… Tout savoir en vidéo

S’il y a bien un jeu qui cristallise beaucoup d’attentes en ce moment, c’est bien Starfield. Une nouvelle licence made in Bethesda qui est remplie de promesses et qui représente un sacré challenge pour l’éditeur, en plus d’être un pari risqué. Il sera sans doute le jeu à ne pas manquer à la rentrée, du moins s’il parvient à ne pas décevoir.

Maintenant que le titre approche à grands pas de sa sortie et qu’il a révélé beaucoup de choses, on fait le point sur tout ce que l’on sait sur le jeu, en compilant les informations du Starfield Direct et tout ce qui est sorti après la conférence, notamment lors du conflit entre la FTC et Microsoft, où le jeu a été cité plusieurs fois.

Starfield sortira le 6 septembre prochain sur PC et Xbox Series, et sera directement disponible dans le Xbox Game Pass.