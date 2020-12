Star Wars KOTOR II va connaître une sortie sur mobiles

Il fut une époque où les jeux Star Wars n’étaient pas uniquement orientés action. Plusieurs RTS ont ainsi vu le jour sur PC dans les années 90, et même au début des années 2000. Plus ambitieux encore, Bioware, les papas de Mass Effect, ont développé un certain Knights of the Old Republic à destination des ordinateurs et de la première Xbox. Un titre mémorable qui se dotait d’une suite tout autant excellente.

Une grande aventure dans votre poche

Avec l’évolution des mobiles, qui gagnent en puissance chaque année, les portages de jeux consoles et PC deviennent presque monnaie courante. Pas de sorties très récentes, évidemment, mais tout soft issu de la sixième génération de consoles s’y prête. Ainsi, certains gros succès de la PlayStation 2 ou de la Xbox rejoignent désormais l’App Store ou le Google Play Store. Ce fut le cas de Star Wars : Knights of the Old Republic en 2014.

Six ans plus tard, sa suite s’apprête à suivre le même chemin. En effet, un portage de Knights of the Old Republic II vient d’être annoncé à destination des mobiles Android et iOS. Par ailleurs, il ne faudra pas patienter longtemps pour mettre la main sur cette version de poche, puisqu’elle débarque le 18 décembre prochain. Il faudra néanmoins libérer près de 4Go d’espace sur son mobile pour pouvoir le télécharger.

Pour rappel, Star Wars : KOTOR II est un RPG développé par Obsidian. Un nom qui vous dit probablement quelque chose si vous êtes amoureux du genre, puisqu’il est derrière le très chouette Fallout New Vegas, ou encore, plus récemment, le sympathique The Outer Worlds. KOTOR II était le premier jeu du studio américain, et une véritable réussite sur tous les aspects, du gameplay à l’écriture.

Rendez-vous le 18 décembre pour découvrir cette version Android et iOS de Star Wars : Knights of the Old Republic II. Notez qu’elle sera vendue 16,99 euros, et que son gameplay sera entièrement adapté au tactile.