Star Wars Jedi: Survivor aura un ton plus sombre que le premier épisode

Après des rumeurs de plus en plus insistantes, Star Wars Jedi: Survivor s’est enfin montré lors de la Star Wars Celebration pour nous présenter un teaser, mettant en avant un Cal Kestis mal en point. Cette suite a dévoilé peu de détails sur son scénario, en dehors du fait que l’intrigue se déroule cinq ans après les événements de Jedi: Fallen Order, mais le réalisateur du jeu, Stig Asmussen, vient nous en dire un peu plus sur le ton de ce nouvel épisode.

Un ton plus sombre, mais avec un meilleur éclairage

Dans une interview publiée sur le site officiel de la saga Star Wars, il est demandé au réalisateur si cette suite sera plus « mystérieuse et menaçante », ce à quoi il répond :

« Ouais, vous l’avez deviné […] Le jeu est une question de survie. C’est pourquoi il s’appelle Jedi: Survivor. Ils sont dans des temps sombres, et Cal et l’équipage font tout ce qu’il faut pour rester en vie. Cela pourrait signifier qu’ils établissent des liens avec des personnes qui, à d’autres moments, pourraient être considérées comme peu recommandables. Une partie de cela est décrite dans la bande-annonce, et encore une fois, je ne veux rien dévoiler, mais il y a définitivement un sentiment de… Je ne veux rien gâcher, désolé ! »

On peut alors se demander avec qui Cal devra faire équipe pour survivre, mais nul doute que cela va alimenter de nombreuses théories. Dans cette même interview, Asmussen évoque aussi l’avantage de construire cette suite uniquement pour la nouvelle génération de consoles, qui offre plus de possibilité, avec l’importance du ray-tracing :

« Je pense que la chose la plus importante est le ray-tracing, ou l’éclairage. Cela nous permet de faire de l’éclairage en temps réel, tout le temps, avec une fidélité bien au-delà de tout ce que nous avons jamais produit auparavant. Comme c’est en temps réel, nous pouvons immédiatement voir les changements lorsque nous ajustons les lumières. Cela signifie que nous avons plus de temps pour peaufiner, que nous pouvons itérer davantage, et que nous pouvons obtenir de meilleurs résultats qui semblent plus cinématographiques. »

Il précise également que les temps de chargements seront minimes, et que l’équipe travaille actuellement sur les apports que la DualSense pourrait apporter sur la version PS5 du jeu.

Star Wars Jedi: Survivor est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series pour 2023.