Star Wars Jedi Survivor : Quand Mark Hamill (Luke Skywalker) forme Cameron Monaghan (Cal Kestis) à être un Jedi

C’est aujourd’hui que sort Star Wars Jedi: Survivor, l’un des jeux les plus attendus de cette année 2023. EA n’a donc pas trop besoin de se fouler pour vendre son dernier titre par palettes, surtout avec la réception critique de ce deuxième épisode qui semble ravir toute la presse. Mais l’éditeur sait que la communauté Star Wars est sensible à la nostalgie, et c’est pourquoi EA nous offre ce spot publicitaire amusant avec Mark Hamill en invité spécial.