Star Wars Jedi: Survivor nécessiterait un téléchargement supplémentaire même en possédant une version physique du jeu

Une galaxie trop grande pour un seul disque

Etant donné que le jeu n’est pas encore sorti et qu’Electronic Arts n’a pas commenté le sujet, on prendra les pincettes de rigueur, mais une photo apparue sur Reddit nous montre des versions boîtes PS5 et Xbox Series de Star Wars Jedi: Survivor, avec une mention indiquant « Téléchargement requis ». De quoi laisser croire que même avec le disque du jeu en votre possession, il vous faudra télécharger des données supplémentaires, et ce même en dehors d’un éventuel patch Day One.

Le cas de Star Wars Jedi: Survivor n’est pas isolé et cette mention est déjà apparue sur l’édition physique de nombreux jeux, même si la plupart du temps, le multijoueur de ces jeux était en cause. Sachant que le titre de Respawn est un jeu solo, cela interroge un peu plus. Reste à voir le poids de ces fichiers supplémentaires si un téléchargement est bel et bien requis. Réponse en fin de semaine.

Star Wars Jedi: Survivor sortira le 28 avril sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.