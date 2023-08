Star Wars Jedi: Survivor annonce des versions PS4 et Xbox One

Des versions qui viennent de la bordure extérieure

C’est maintenant officiel, Star Wars Jedi: Survivor va également sortir sur PlayStation 4 et Xbox One. C’est en cours d’un briefing sur ses résultats financiers qu’Electronic Arts a confirmé que Respawn Entertainment était au travail sur une version ancienne-génération. Pour l’instant, les développeurs n’en sont qu’aux « premières étapes », ce qui veut dire qu’il n’y a encore aucune date ni période de sortie et qu’il faudra probablement attendre encore quelques mois. Peut-être pour les fêtes histoire de gonfler les ventes ?

Quoiqu’il en soit, l’annonce a de quoi nous rendre sceptique. Lors de sa sortie initiale, Star Wars Jedi: Survivor a récolté de belles éloges chez la presse et les joueurs et joueuses, avec une suite réussie malgré quelques imperfections. Cependant, le titre était très loin de briller sur le plan technique : déjà sur consoles mais surtout sur PC, où il a fallu plusieurs patchs pour stabiliser l’expérience. On peut naturellement avoir quelques craintes quant à ces nouvelles versions et l’on restera dubitatif jusqu’aux premières images. Rappelons d’ailleurs que les développeurs avaient annoncé en début d’année avoir sacrifié les anciennes consoles pour se focaliser sur un jeu Star Wars pleinement nouvelle génération.

Respawn Entertainment déclare tout de même qu’il y aura encore des améliorations sur les moutures actuelles pour peaufiner les performances. On avouera tout de même que l’on préfère ce scénario avec des versions old-gen qui arrivent en décalé plutôt qu’à la sortie et qui auraient pu brider davantage les versions nouvelle génération. Rappelons que le jeu est actuellement disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series et que l’on vous propose de nombreuses soluces et guides des collectibles pour vous y retrouver. Une trilogie est également à l’étude.