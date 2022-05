Star Wars Jedi: Fallen Order aurait pu avoir une femme et/ou une personne noire en tant que protagoniste

L’officialisation d’un Star Wars Jedi: Fallen Order 2 ne semble être qu’une question de jours maintenant, étant donné que toutes les rumeurs pointent vers un annonce lors de la Star Wars Celebration, qui va démarrer le 26 mai. Et si les fans du jeu ont hâte de retrouver Cal, on apprend que le personnage aurait pu être bien différent de ce qu’il est aujourd’hui. Arborant les traits de Cameron Monaghan, le protagoniste de cet épisode n’a pas toujours été un homme blanc, comme nous l’apprend une ancienne employée de chez Respawn.

When I worked on SW:JFO a LOT of devs wanted & advocated 4 the main character 2b black &/or a woman. 'Reasons' 4 NO: We already have 2 black people in the game. Rey is a woman & we can't do that to' guess what the demographic of the people making those decisions looked like?

— NoraNevaBoreYa 🏳️‍🌈 (@NoraShramek) May 10, 2022