Star Wars et Electronic Arts, une association lucrative

Comme beaucoup d’autres entreprises du jeu vidéo, Electronic Arts parle chiffres cette semaine. L’occasion pour le géant américain de dévoiler quelques scores impressionnants, nés de son exclusivité temporaire d’exploitation autour de la licence Star Wars. Voyons cela ensemble.

Le mobile déchire tout, une fois encore

Alors que les années 90 et 2000 ont vu naître pléthore d’expériences solo autour de l’univers de Georges Lucas, dès le début de la décennie suivante il fut claire que l’accent serait placé sur le multijoueur. Après les deux exceptionnels KOTOR, développés respectivement par Bioware (Mass Effect) et Obsidian (The Outer Worlds), ce fut au tour de Star Wars : The Old Republic, un MMO.

Même constat du coté de Battlefront : après deux épisodes proposant chacun une campagne solo et moult modes jouables en écran séparé sur consoles, Electronic Arts sortait un nouvel opus exclusivement multi. Il faudra finalement attendre Star Wars Jedi : Fallen Order pour avoir droit à nouveau à une expérience solo digne de ce nom. Et visiblement les joueurs l’attendaient de pied ferme, puisque les chiffres de vente auxquels nous avons pu avoir droit depuis sa sortie en 2019 sont plutôt enthousiasmants.

Mais ce qu’il faut retenir de tout ceci, c’est que bien que la main mise de Electronic Arts sur la licence n’ait pas mis tout le monde d’accord, elle fut malgré tout particulièrement rentable. En effet, l’entreprise américaine a dévoilé différents chiffres cette semaine, et annonce carrément que son partenariat avec Disney a généré près de 3 milliards de dollars. Un chiffre à nuancer cela dit, puisque le jeu mobile Star Wars : Les Héros de la Galaxie est à l’origine du premier milliard. Rien d’étonnant vu la part de marché des jeux sur smartphones et tablettes.

Notez qu’en sept ans de partenariat, ce sont tout de même quatre jeux qui ont vu le jour sur consoles et PC. Cumulées, les ventes de ces titres représente pas moins de 52 millions d’exemplaires. Des chiffres dont EA peut évidemment se vanter, bien que le vent ait tourné en faveur de la marque Lucasfilm Games, qui fait son grand retour et regroupera tous les prochains jeux de la licence. Notamment un titre en monde ouvert qui sera à priori développé chez Ubisoft, une entreprise que l’on ne présente plus.