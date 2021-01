Les jeux Star Wars seront maintenant réunis sous la marque Lucasfilm Games

Cela fait un moment que LucasArts a disparu, avec les droits de la licence Star Wars en jeu vidéo qui ont été vendus par Disney à Electronic Arts, via un deal qui continue jusqu’à 2023. Mais la nouvelle du jour peut laisser penser que d’autres jeux développés par d’autres éditeurs arriveront un jour ou l’autre, puisqu’il faudra désormais regrouper les jeux Star Wars sous la marque Lucasfilm Games.

Un nouveau nom pour la galaxie Star Wars

En l’état, cette annonce ne change strictement rien aux projets en cours et aux droits d’Electronics Arts. Cette nouvelle appellation est simplement mise en place pour regrouper de manière plus lisible les différents jeux de cet univers, mais on imagine que cela n’a pas été fait que pour cette raison.

On attend toujours de savoir quels sont les jeux qui sont en cours de développement du côté de cet univers. On a peu de doutes sur le fait qu’un Jedi: Fallen Order 2 voit le jour prochainement, mais de récents indices montrent également qu’un Star Wars Battlefront III semble se préparer.

Une chose est sûre, avec cette nouvelle appellation, on peut s’attendre à de nombreux jeux Star Wars dans les années à venir.