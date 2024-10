STALKER 2 : Un long documentaire sur la conception du jeu en pleine guerre a été publié par le studio GSC Game World

L’enfer vécu par le studio raconté par ses employés

Le studio a pu produire le documentaire War Game: The Making of STALKER 2 grâce à la collaboration de Microsoft et du réalisateur Andrew Stefan, qui avait déjà réalisé le documentaire Power On: The Story of Xbox il y a de cela trois ans.

Dans cette vidéo de presque 90 minutes (avec des sous-titres français disponibles), les employés du studio se succèdent pour raconter leur histoire au sein du développement aux conditions cauchemardesques et la manière dont la guerre a bouleversé tous les Ukrainiens. Il va de soi de préciser que ce documentaire montre des images de guerre et aborde des thèmes plus que difficiles, afin de mettre en garde celles et ceux qui voudraient le visionner.

Après de multiples retards bien compréhensibles, STALKER 2 Heart of Chornobyl devrait sortir ce 20 novembre prochain sur PC et Xbox Series.