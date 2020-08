Collection of Saga : Final Fantasy Legend annoncé sur Nintendo Switch

Surprise, un Nintendo Direct Mini : Partner Showcase a été diffusé cet après midi sur YouTube. L’occasion pour le géant japonais de rappeler quelques unes de ses sorties prochaines, notamment Final Fantasy : Crystal Chronicles Remastered et Jump Force Deluxe Edition, mais aussi d’annoncer quelques portages et nouveautés à venir. Parmi elles, un certain Collection of Saga : Final Fantasy Legend qui devrait ravir les amoureux du J-RPG old school à souhait.

Une collection de trois jeux Game Boy en noir et blanc

C’est peut-être l’annonce la plus surprenante de tout ce direct, ce qui n’est pas forcément une bonne chose d’ailleurs. Collection of Saga : Final Fantasy Legend a été dévoilé sur Nintendo Switch, via une version qui ressemble à s’y méprendre à un portage mobile, avec ses contrôles tactiles qui s’intègrent sur les cotés de l’écran. Cela étant dit, il s’agit malgré tout de la première collection regroupant les trois épisodes de Final Fantasy Legend, parus initialement sur cette bonne vieille Game Boy.

La bonne nouvelle, c’est qu’hormis les contrôles tactiles, cette collection sera jouable avec des outils plus classiques (Joy-Con ou manette) sur TV et bien sûr en mode portable. Mais aussi, pour en revenir au tactile, en retirant les Joy-Con et en tenant la console (en mode portable) à la verticale, il sera possible d’y jouer comme à l’époque via un mode prévu à cet effet.

Enfin, les trois titres auront droit à une option permettant d’accélérer le temps, et donc de se mouvoir plus rapidement. Une idée directement inspirée par les différents emulateurs actuels, qui visent à rendre plus confortable l’exploration de certains jeux rétro qui n’ont pas forcément bien vieilli. Quoi qu’il en soit, Collection of Saga : Final Fantasy Legend devrait sortir le 15 décembre prochain sur Nintendo Switch au prix de 19,99 dollars… Que l’on convertira sans nul doute en 19,99 euros.