Square Enix : Balan Company dévoilera un jeu inédit ce soir à 19h

Souvenez-vous, en juin dernier, Square Enix avait déclaré avoir de nouveaux jeux à montrer cet été même s’il n’a pas prévu de tenir une conférence numérique pour les annoncer. Bonne nouvelle, l’attente va prendre fin aujourd’hui puisque un de ces titres inédits se dévoilera ce soir à 19h en France.

Balan Company au cœur de l’action

Conçu par Balan Company, une branche récemment créée par l’éditeur japonais, dont le nom est inspiré de l’univers du spectacle comme l’indique son site internet et qui réunit des professionnel(le)s des jeux d’action, de la vidéo et de la musique, ce mystérieux projet devrait proposer « l’histoire et l’expérience ultime du jeu d’action » selon Gematsu.

Rappelons que le Xbox Games Showcase, qui sera dédié en grande partie aux titres first-party des studios Xbox, se tiendra également en fin de journée. Le pré-show débutera à 17h et la présentation commencera à 18h. Que ce soit du côté de la firme de Redmond ou de l’entreprise nippone, toutes les informations à connaître concernant les annonces faites au cours de ses deux événements seront à retrouver sur notre site.