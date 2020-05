Square Enix n’a pas prévu de préparer une conférence numérique cet été

Suite à l’annulation de l’édition 2020 de l’E3, certains studios comme Ubisoft ou Microsoft, pour ne citer que ceux-là, ont décidé de préparer leurs propres conférences numériques pour pallier ce manque. Cependant, il semblerait que Square Enix soit l’exception qui confirme la règle.

Rapporté par le journaliste Takashi Mochizuki de chez Bloomberg, le géant nippon préférera continuer à révéler des informations sur ses prochains jeux de façon individuelle. La raison communiquée par l’éditeur serait que la préparation d’un tel événement aurait été compliquée en raison de la situation actuelle provoquée par le coronavirus.

Square Enix said it won't hold online event to unveil this FY's new releases around E3's timing because making assets ready for such show has become difficult due to Covid-19. Instead, it will announce new titles on individual basis.

