Splitgate 2 est annoncé, le mélange entre Halo et Portal fait son retour en vidéo, premières informations

Une suite qui a tout ce qu’il faut, dès le départ

1047 Games avait bien senti le potentiel de son premier épisode mais estimait que ses bases n’étaient pas tout à fait solides pour espérer un suivi à long-terme. C’est pourquoi l’idée de Splitgate 2 est rapidement venue sur le tapis, en partant directement du moteur Unreal Engine 5 et avec l’ambition de fabriquer un AAA qui a les armes pour s’adresser à un public de millions de personnes. On découvre des arènes plus colorées que dans le premier épisode, mais aussi plus travaillées et fournies, grâce à ce nouveau moteur.

Des équipes de 4 vont ici s’affronter dans des arènes, armées de « portal guns » pour traverser rapidement les lieux et surprendre leurs adversaires. Vous pourrez ici intégrer une Faction parmi les trois disponibles et gagner de nouvelles capacités au fur et à mesure des matchs, tout en améliorant vos armes.

Ian Proulx, cofondateur et CEO de 1047 Games, nous en dit plus sur l’ambition de cette suite :

« Le développement du premier Splitgate était ambitieux mais un peu brouillon. Le jeu a été créé dans une chambre d’étudiant : son succès immense et la communauté qu’il a fédérée ont surpassé tous nos rêves les plus fous. Cette fois, Splitgate 2 a été conçu dès le départ avec l’Unreal Engine 5 pour offrir l’expérience de FPS AAA que nos fans méritent. L’action caractéristique de la série est entièrement repensée par une équipe composée des personnes les plus talentueuses de l’industrie. C’est un pas en avant révolutionnaire pour le genre du shooter compétitif, le point d’entrée parfait pour celles et ceux qui n’ont pas encore mis un pied dans l’univers de Splitgate et une amélioration substantielle pour notre communauté. »

Après la fin du développement du premier épisode, le studio s’est effectivement mis à recruter du beau monde, en allant chercher des vétérans de Call of Duty, Overwatch, et plein d’autres jeux renommés.

Quand sortira Splitgate 2 ?

Il faudra maintenant attendre 2025 pour jouer à ce Splitgate 2, qui sera disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Pour patienter d’ici la sortie, vous pouvez retrouver une companion app (Splitgate 2 Companion App) sur l’App Store et le Google Play Store qui permet de récupérer des collectibles qui vous donneront des récompenses dans le jeu final. On y trouve aussi des comics pour en apprendre plus sur l’univers du jeu.