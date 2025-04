Splitgate 2 : Le FPS multijoueur free-to-play organisera une bêta ouverte à partir du 22 mai sur PC et consoles

Un contenu solide et du cross-play au programme

D’après les premières informations partagées par le studio américain, cette future bêta promet d’intégrer un contenu plus important que celui présent pendant la phase alpha qui a eu lieu fin février/début mars dernier. Ainsi, au moins dix modes de jeu, quinze cartes et vingt-cinq armes différentes sont au programme. Le cross-play sera également supporté sur toutes les plateformes. Notez que les développeurs ont prévu de nous en dire davantage au sujet de l’événement avant le 22 mai. Outre des précisions supplémentaires concernant des maps dites « infinies », nous imaginons que nous en saurons aussi plus sur la période exacte durant laquelle nous pourrons jouer (dates, horaires…).

Pour rappel, Splitgate 2 devrait arriver d’ici fin 2025 sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.