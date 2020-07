Splash Damage annonce Outcasters, un jeu compétitif multijoueur en exclu sur Stadia

Pour le moment, malgré quelques jeux sympathiques, le catalogue Stadia ne jouit pas de nombreuses exclusivités. Le Stadia Connect d’aujourd’hui a été l’occasion de lever le voile sur l’une d’entre elles, qui n’est autre que Outcasters, un titre développé par Splash Damage.

Un trailer loufoque et une musique inattendue

Le studio est surtout connu pour avoir œuvré sur le multijoueur de Gears of War 4 et de Gears 5, en plus d’être à l’origine de Gears Tactics.

Splash Damage revient avec un nouveau titre original, qui sera lui aussi orienté vers le multijoueur compétitifs avec des affrontements en arène regroupant 8 joueurs, le tout dans des arènes très chatoyantes. Au fil des parties, il sera possible de gagner tout un tas d’éléments de personnalisation pour les personnages, nommés Casters.

Outcasters arrivera donc cet automne en exclusivité sur Stadia.