SoulCalibur VI nous présente Haohmaru avec une vidéo

Cela fait un moment que l’on sait que Hoahmaru serait l’un des prochains personnages à arriver en DLC dans SoulCalibur VI, et Bandai Namco donne enfin un peu plus de détails sur le personnage avec une vidéo.

Haohmaru dégaine son sabre

On peut donc ainsi découvrir une duel de samouraïs entre Haohmaru et Mitsurugi, ce qui permet de mieux admirer le moveset du combattant de Samurai Showdown. Malheureusement, malgré ce nouveau trailer, aucune date n’a été encore annoncée pour l’arrivée du personnage en DLC. On sait simplement qu’il arrivera durant le courant du printemps.

SoulCalibur VI est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.