Conan Chop Chop

Conan Chop Chop est un jeu d'action / rogue-like qui se situe dans l'univers de Conan le Barbare. Le titre emprunte une direction artistique colorée et des personnages au look chibi qui tranche complètement avec le côté violent de la licence. Il est jouable en solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs (et en local notamment) et il sera possible d'explorer de nombreux lieux connus comme les forêts de Darkwood ou encore les dunes de Koth.