Et voilà, c’est le début d’année 2020. Bonnes fêtes à toutes et à tous ! Cette année, on ne change pas une équipe qui gagne et l’on continue de vous présenter les sorties jeux vidéo qui arrivent avec notre calendrier des nouveautés pour janvier 2020. Alors, qu’est-ce qui arrive dans les prochaines semaines ?

Quelles sont les sorties PlayStation 4, One, Switch ou encore sur PC ou en réalité virtuelle en janvier 2020 ? On vous dit tout. Bien sûr, vous retrouverez ici une vidéo de présentation des jeux, un listing des sorties ainsi qu’un lien pour précommander. Cela vous permet de soutenir le site au passage.

Quelles sont les sorties jeux vidéo en janvier 2020 ?

Pour commencer, vous retrouverez un résumé de tout ce qu’il faut noter au niveaux des sorties jeux vidéo qui arrivent avec cette vidéo. Ici, on vous présente et l’on vous énonce les grosses sorties à venir en janvier 2020 comme bien sûr, Dragon Ball Z Kakarot, le DLC de Kingdom Hearts III ou encore Tokyo Mirage Sessions #FE Encore.

Toutes les sorties jeux vidéo de janvier 2020

Alors, quelles sont vos attentes parmi ces sorties ?

