La sortie d’Immortals of Aveum est reportée de quelques semaines

Du temps pour que la magie opère le jour J

Initialement prévu pour le 20 juillet prochain, Immortals of Aveum arrivera finalement le 22 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Ce report va notamment permettra d’ajouter de nouvelles fonctionnalités sur PC et d’assurer un lancement sans heurt. Voici le communiqué officiel du studio :

« Salutations, mages de combat,

Vos retours sur Immortals of Aveum au cours des dernières semaines ont été incroyablement inspirants – que ce soit notre bande-annonce au PlayStation Showcase, les récentes previews, le dernier reveal de gameplay ou le fait d’avoir été désigné comme l’un des jeux les plus attendus du Summer Game Fest… C’était incroyable. Comme vous le savez, il s’agit de notre tout premier jeu en tant que studio indépendant et autofinancé. Il y a cinq ans, nous nous sommes lancés dans la création ambitieuse d’un FPS magique dans un tout nouveau monde fantastique.

En cours de route, nous avons traversé une pandémie, constitué une nouvelle équipe, développé sur Unreal Engine 5.1 et repoussé les limites de ce que nous pensions être possible. Aujourd’hui, nous touchons au but. Les récents retours sur le jeu nous prouvent ce que nous pressentions déjà : Immortals of Aveum est un jeu spécial. Afin de concrétiser pleinement notre vision, nous allons prendre quelques semaines supplémentaires et fixer notre nouvelle date de lancement au mardi 22 août. Nous aurons ainsi le temps de peaufiner le jeu, de finir d’optimiser toutes les plateformes et d’assurer un lancement réussi.

Nous nous devons, pour nous-mêmes et pour vous, de faire les choses bien. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur le jeu dans les semaines à venir, et merci de nous accompagner dans cette aventure !

Bret et l’équipe d’Ascendant »

On peut comprendre cette précaution supplémentaire au vu des récentes grosses sorties de jeux qui ont connues quelques couacs à cause d’un manque de peaufinages techniques. Chez EA par exemple, la version PC Star Wars Jedi: Survivor avait fait largement polémique sur la toile, éclipsant presque le consensus critique de la presse spécialisée et des joueurs. Un lancement compliqué pour une toute nouvelle licence AAA ambitieuse n’arrangerait pas les affaires de l’éditeur et du studio.

En attendant sa sortie officielle, nous vous invitons à consulter notre preview du jeu que l’on a pu l’essayer pendant plus de 4 heures.