Sony réagit officiellement au rachat d’Activision par Microsoft

L’acquisition d’Activision par Microsoft a été un véritable coup de tonnerre qui a fait trembler toute l’industrie du jeu vidéo, mais quid du principal concurrent ? Sony a donné sa réponse face à la nouvelle.

Call of Sony

Interrogé par le Wall Street Journal, un responsable de Sony a réagi à la nouvelle qui continue de choquer la sphère du jeu vidéo. Nous n’aurons droit cependant qu’à une courte phrase : « Nous nous attendons à ce que Microsoft respecte les accords qui garantissent le caractère multiplateforme des jeux Activision ».

Evidemment, la licence que Sony a en tête (principalement) est le FPS le plus populaire du marché : Call of Duty. La franchise est très loin d’être négligeable pour le constructeur japonais, en témoigne les chiffres donnés récemment concernant les jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store en 2021. Suivant les classements par plateforme et par région, on retrouve un opus dans le top 5 au moins. Cela s’est également traduit par une chute en Bourse pour Sony.

Après ce rachat, le doute plane sur l’avenir de la franchise, mais dans tous les cas, Xbox sera largement avantagé par rapport à son rival. Sachant que Sony a toujours eu droit à des privilèges par le passé comme des modes exclusifs temporaires et d’autres divers bonus, le changement va tout de même se faire sentir si l’on reste sur du multiplateforme. Comme pour Deathloop suite à l’acquisition de Bethesda, il y a peu de chance pour que Microsoft fasse bouger les choses actuellement en retirant, par exemple, des jeux Activision sur consoles PlayStation.

En revanche, il n’est pas exclu qu’à l’avenir nous ayons droit à des Call of Duty exclusifs sur Xbox même si Phil Spencer, l’homme à la tête de Microsoft Gaming, s’est voulu rassurant en précisant : « Ce n’est pas notre intention d’éloigner les communautés de cette plateforme… ». Certains analystes précisent toutefois que les régulateurs pourraient statuer sur des franchises comme Call of Duty en raison des problèmes de monopole que cette situation pourrait poser.