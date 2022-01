Sony dévoile les jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store en 2021

Si vous voulez savoir quels ont été les jeux les plus populaires de 2021 sur les consoles PlayStation, Sony vient de sortir plusieurs classements pour nous donner une bonne vision d’ensemble.

Le sport et les flingues dominent

Des classements qui contiennent peu de surprises tant l’on retrouve les succès habituels de l’année tels que FIFA ou Call of Duty, mais les catégories permettent d’affiner un peu pour voir quelles sont les tendances qui se dégagent. Et surtout, cela nous permet de voir les différences de goût entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

Tout d’abord nous avons les jeux PS5 les plus téléchargés sur le PS Store :

On remarque tout de même que Call of Duty : Vanguard est détrôné cette année par le sport fétiche de chaque région, le football chez nous, et le basket de l’autre côté de l’Atlantique. Il est aussi impressionnant de voir Marvel’s Spider-Man : Miles Morales aussi haut, il est vrai qu’il reste l’un des jeux de premier choix lorsque l’on s’offre une PS5. Far From Home a sans doute également donné un coup de pouce aux ventes. La plus grosse surprise reste tout de même Kena : Bridge of Spirits qui a été décidément très populaire, surtout en Europe.

Voici ensuite les jeux PS4 les plus téléchargés sur le PS Store :

Du côté de la PS4, nous avons déjà un peu plus de diversité dans les genres. GTA V reste un monstre malgré son grand âge, on note d’ailleurs la présence de The Witcher 3 en Europe, un autre papy indémodable. Petite surprise pour The Crew 2 que l’on retrouve chez nous à la 6ème position.

Voici les jeux PS VR les plus téléchargés sur le PS Store :

Au niveau des titres VR, le très bon jeu musical Beat Saber reste un incontournable même s’il faut avouer que line-up sur ce support reste assez limité. On notera tout de même l’excellent SUPERHOT VR à la 3ème place dans chaque région.

Voici les jeux Free to Play les plus téléchargés sur le PS Store :

Sans surprise, on retrouve Fortnite en haut du podium pour les deux régions. Avec le rachat de Psyonix et le passage en Free to Play de Rocket League, Epic Games se retrouve avec un deuxième titre dans le top 3. Pour le reste, on constate un Call of Duty : Warzone toujours aussi populaire malgré une baisse de régime avec Vanguard. La surprise de l’année reste indubitablement Splitgate, le FPS sauce Portal qui a d’ailleurs lancé sa saison 0 cet été.

Sachant que le dématérialisé prend de plus en plus d’importance par rapport au marché physique, ces classements risquent d’être encore plus intéressants en matière de données pour les années à venir.