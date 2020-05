Sony : les jeux first party réunis sous un nouveau nom, PlayStation Studios

Tandis que les nouvelles de la PS5 se font toujours attendre, après le bref espoir d’une date de sortie pour la console en début de journée, Sony continue d’avancer très prudemment dans sa communication. Décidément pas encore prêt à dévoiler sa console, le constructeur tient tout de même à se montrer présent en créant une nouvelle marque, PlayStation Studios, qui réunira tous les jeux des studios first party de Sony.

Sony se la joue Marvel

En résumé, tous les jeux développés en interne chez le constructeurs seront placés sous le nom de PlayStation Studios. La vidéo d’introduction qui accompagnera ces jeux a été dévoilée dans la foulée, avec un style qui rappellera celui du Marvel Cinematic Universe (une influence que Sony reconnaît volontiers) ou celui de Xbox Game Studios (une influence que Sony reconnaîtra certainement moins). On peut y voir des titres comme God of War, Spider-Man ou encore Uncharted 4 et bien d’autres.

Au delà de ce nouveau nom pour unir les différentes productions des studios internes de Sony, il faut sans doute y voir la volonté du constructeur de s’exporter davantage vers le PC, tout en assurant la visibilité de la marque PlayStation. Une stratégie qui n’est pas sans rappeler celle de Microsoft avec la marque Xbox.

Cela est d’ailleurs directement insinué par Eric Lempel, vice-président de Sony Interactive Entertainement, dans un entretien accordé à Gamesindustry.biz, où il est fait mention du portage PC de Horizon Zero Dawn. Même si le titre n’aura pas droit à ce nouveau logo (car le jeu arrivera trop tôt), l’article mentionne que tous les jeux PlayStation qui sortiront sur d’autres plateformes y auront droit.