La PlayStation 5 sortirait en octobre selon une offre d’emploi de Sony

Alors que l’on attend toujours plus d’informations à propos de la PlayStation 5, on vient peut-être d’apprendre le mois de sortie de la console grâce à Sony Interactive Entertainment.

Knack 3 en Octobre 2020 ?

Une annonce sur le site d’emploi japonais Rikunabi recrute un ou une responsable achats et approvisionnements pour les composants. Le plus intéressant dans cette offre est la précision que « la PlayStation 5 sortira en octobre 2020 ». Il faut garder à l’esprit que des fausses annonces du genre ont déjà existé pour propager des fakes et que cela n’est pour l’instant pas officiel.

Cela semble tout de même étonnant vu les régulières rumeurs qui évoquent des problèmes avec la console et cela fait aussi un peu tôt par rapport au « fin d’année 2020 » officiel. Mais avec la Xbox Series X assez proche, on se doute que Sony préfère éviter un affrontement direct probable en novembre. Et décembre serait clairement trop tard.

Rendez-vous donc dans les prochaines semaines (ou prochains mois) pour avoir la confirmation ou non d’une sortie en octobre pour la PlayStation 5, si Sony se décide enfin a communiquer clairement…