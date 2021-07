Sony annonce que la PS5 s’est vendue à 10 millions d’exemplaires

Quelques heures après l’annonce des très bons résultats de la Xbox Series par Microsoft, Sony fait aussi le point sur les ventes de sa dernière console. Le constructeur nous annonce avoir passé un cap très symbolique, celui des 10 millions de ventes pour la PS5.

Quelques chiffres pour les jeux aussi communiqués

C'est officiel : la PS5 s'est vendue à plus de 10 millions d'exemplaires. Merci 💙 Plus d'infos : https://t.co/Q0C3svgcuB (en anglais) https://t.co/oORs59RZDv — PlayStation France (@PlayStationFR) July 28, 2021

Alors que l’on peine toujours à trouver des PS5 facilement, Sony peut se féliciter d’avoir vendu 10 millions de machines en peu de temps et dans une situation sanitaire compliquée. La PS5 reste la console qui a atteint ce chiffre le plus rapidement chez Sony, et le constructeur compte toujours en écouler plus du double lors de la prochaine année fiscale.

On a également droit à quelques autres chiffres de ventes concernant les jeux PS5 grâce à Business Wire, qui indique alors que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales dépasse aujourd’hui les 6,5 millions d’exemplaires vendus, tandis que Ratchet & Clank Rift Apart est à 1,1 millions de ventes. Returnal est « seulement » à 560 000 copies vendues, mais cela reste tout de même important pour un titre du studio Housemarque.

Sony nous promet alors que ce n’est que le début et qu’un line-up excitant arrive, avec le prochain God of War et Gran Turismo 7, en occultant le fait que ces jeux seront aussi sur PS4, évidemment. Enfin, on nous promet que le constructeur fait des progrès concernant la disponibilité des stocks, et fait tout pour répondre à toutes les demandes, même si pour l’instant, c’est loin d’être le cas.