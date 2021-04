Sony : 7,8 millions de PS5 vendues et 115,9 millions de PS4 écoulées

L’heure des bilans financiers a sonné, et Sony est l’un des premiers constructeurs/éditeurs à nous communiquer ses résultats, qui font le point sur la division jeu vidéo de l’entreprise. Naturellement, les ventes de la PS5 sont scrutées au peigne fin, et Sony dévoile des chiffres impressionnants pour une console qui a tant de mal à fournir des stocks.

La PS5 atteint son objectif

On apprend donc que depuis le lancement de la machine, il y a environ six mois, jusqu’au 31 mars dernier, la PS5 s’est écoulée à 7,8 millions d’exemplaires à travers le monde. Sony comptait attendre le chiffre de 7,6 millions de consoles vendues à ce stade, le pari est donc gagné. Bien entendu, ces chiffres auraient pu être plus conséquents si la production n’était pas autant en peine, car de nombreuses personnes attendent encore de pouvoir mettre la main sur la console à l’heure actuelle.

Du côté de la PS4, tout va bien aussi puisqu’elle totalise 115,9 millions de ventes, ce qui est un score plus que solide même si les ventes ont logiquement baissé ce semestre en comparaison à l’année passée.

Du côté software, Sony s’en sort également très bien puis ce sont pas moins de 61,4 millions de jeux PS4 et PS5 qui ont été vendus dans le dernier trimestre, ce qui reste un peu moins que l’année passée (65,3 millions) et beaucoup moins que le dernier trimestre, Noêl oblige.

Cette baisse se traduit également dans les titres exclusifs first party, avec 7,9 millions de jeux vendus contre 9,3 l’année dernière à la même époque.

En revanche, les ventes dématérialisées ont forcément explosé, avec 79% des jeux qui ont été vendus sur le Store contre 68% il y a un an. Forcément, le PS Plus a lui aussi gagné des abonnés pour arriver à 47,6 millions d’utilisateurs, soit un gain de 6,1 millions en un an.