All Hail Shadow

Pour beaucoup, Sonic Generations est considéré comme l’un des derniers bons jeux Sonic en 3D. Sorti à l’occasion des 20 ans du hérisson bleu, le titre nous proposait d’incarner deux versions de notre héros : Sonic classique et Sonic Moderne. On retrouvait donc une sélection de niveaux issus de précédents jeux Sonic avec une version en 2D et une version en 3D pour chacun d’eux.

Le titre justifie ce mélange des époques avec une force mystérieuse appelée le « Time Eater » qui perturbe le temps, entraînant Sonic et ses amis dans des zones temporelles différentes. Sonic rencontre alors sa version plus jeune et ensemble, ils voyagent à travers des niveaux réimaginés des jeux Sonic précédents pour réparer le temps et sauver leurs amis.

L’opus original avait été largement salué par la critique et les joueurs grâce à un gameplay maîtrisé et une bonne dose de nostalgie. Avec Sonic X Shadow Generations, SEGA se permet tout de même une grosse nouveauté en incluant le hérisson noir, Shadow. Celui-ci sera d’ailleurs la future star du troisième long-métrage qui sortira également cette année. Il sera donc possible de jouer Shadow the Hedgehog dans une toute nouvelle campagne scénarisée. Le trailer nous en montre d’ailleurs un petit aperçu.

Sonic X Shadow Generations sortira cet automne sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC via Steam et Epic Games Store.