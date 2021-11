Song of Nunu: A League of Legends Story est annoncé et développé par Tequila Works (Rime)

Avec la volonté de Riot Forge d’étendre l’univers de son jeu phare, il est désormais légitime de voir League of Legends comme Marvel ou Star Wars, autrement dit une licence qui qui est confiée à plusieurs studios qui vont accoucher de jeux et de visions différentes. On en a désormais un exemple avec Ruined King: A League of Legends Story, et Riot Forge a levé le voile sur de nombreux autres projets, comme Song of Nunu: A League of Legends Story.

Un nouveau jeu d’aventure à explorer

Song of Nunu: A League of Legends Story se présente comme un jeu d’aventure qui va raconter le voyage de Nunu et Willump, qui partent tous les deux à la recherche de la mère de Nunu. Et si le jeu reprend l’univers de League of Legends, il n’est absolument pas nécessaire de connaître le jeu de base pour apprécier celui-ci.

Afin de donner vie à cette aventure touchante et coloré, c’est à Tequila Works que le projet a été confié. Un studio à qui l’on doit The Sexy Brutale, Gylt, ou encore Rime.

Song of Nunu: A League of Legends Story sera disponible dès 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.