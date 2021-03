Song of Iron se remontre dans un nouveau trailer

Très en vogue avec notamment Valheim ou encore prochainement Tribes of Midgard dévoilé pendant notre AG French Direct, la mythologie nordique sera encore de mise avec Song of Iron. La production d’Escape LLC se dote effectivement d’un nouveau trailer lors du showcase ID Xbox.

Un jeu d’action nordique en 2D qui ne fera pas dans la dentelle

Sur cette nouvelle vidéo de Song of Iron, nous pouvons voir un peu de gameplay inédit. Le titre prendra la forme d’un jeu d’action en 2D où notre personnage pourra utiliser diverses armes blanches, un arc ou encore un bouclier pour se défendre des nombreux ennemis voulant sa peau. On remarquera d’ailleurs que ces armes pourront utiliser divers éléments comme le feu ou l’électricité, et de la plateforme devrait être de la partie .

Côté histoire, notre protagoniste devra visiblement sauver son peuple en se rendant au temple des dieux. Ce périple ne sera pas de tout repos, mais force est de constater que le reste de l’intrigue reste pour le moment mystérieuse. Ceci dit, les amateurs de mythologie nordique ne devraient pas être dépaysés rien que par la qualité de la musique et des panoramas de cette bande-annonce, qui a de quoi nous faire hérisser nos poils.

On est clairement tout excité d’en voir plus d’ici là, et rappelons que Song of Iron est toujours prévu pour le milieu de cette année sans plus de précisions sur PC via Steam, Xbox One et Xbox Series.