Song of Iron

Parcourez des terres nordiques à la recherche du temple des Dieux dans le but de sauver votre peuple. Ce bref speech indique le but que vous poursuivrez tout au long de Song of Iron. Toutefois, votre périple ne se passera pas sans accroc puisque créatures, humains et pièges vous attendent au tournant. Votre guerrier est équipé de différentes armes comme une hache, un bouclier ou une lance et pourra imprégner ces dernières de magies élémentaires pour faire face à ces différentes menaces.