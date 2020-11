On poursuit la soluce de Detroit Become Human aux commandes de Kara, prenez le repas et servez-le sur la table. Mettez la lumière, servez l’eau, bref, faites tout bien. Après quelques secondes à table, Todd va commencer à s’énerver contre Alice et vous demandera de ne pas bouger.

Deux choix s’offre alors à vous :

Ne pas bouger

Si vous restez immobile en obéissant à Todd, ce dernier finira par tuer Alice. Cette action mettra fin aux aventures de Kara dans le jeu et vous louperez beaucoup de chapitres.

Bouger

Si vous choisissez de désobéir à Todd, vous devrez réaliser un petit QTE et Kara deviendra une déviante. Il ne vous reste plus qu’à monter à l’étage pour sauver Alice.

Après être devenue déviante, plusieurs choix s’offrent à vous.

Choix 1 :

Raisonner Todd

Après être devenue une déviante, vous pouvez parler à Todd dans le canapé. Vous pouvez essayer de le raisonner, vous échouerez et Todd poussera Kara pour passer. Vous entrerez après Todd dans la chambre d’Alice.

Choix 2 :

Retenir Todd

Après être devenue une déviante, placez-vous dans l’escalier et ne bougez plus. Quand Todd voudra monter, Kara tentera de le retenir. Ce dernier poussera Kara pour passer. Vous entrerez après Todd dans la chambre d’Alice.

Vous pouvez bien entendu directement monter à l’étage. En haut plusieurs choix s’offrent à vous qui auront une incidence directe sur la fin de ce chapitre. Le temps que vous mettrez à rejoindre Alice dans sa chambre aura aussi une influence sur une éventuelle confrontation avec Todd.

Choix 1 :

Retenir Todd dans le couloir

Même principe que pour l’escalier. Restez planté au milieu du couloir pour tenter de retenir Todd. Vous entrerez après Todd dans la chambre d’Alice.

Choix 2 :

Le pistolet

Si en rangeant la chambre de Todd vous aviez découvert l’arme, vous pouvez allez la récupérer avant de rejoindre Alice. Attention si vous n’avez pas fait ce bouleversement, l’arme ne sera pas accessible. Vous entrerez après Todd dans la chambre d’Alice.

La suite du chapitre dépend donc uniquement de si vous arrivez dans la chambre d’Alice avant ou après Todd. Plusieurs choix découlent de ces deux possibilités.

Arriver avant Todd

Se cacher dans le couloir

En arrivant avant Todd, vous avez la possibilité de prendre Alice avec vous et de vous cachez dans le couloir. Entrez vite dans l’une des trois pièces du couloir (la meilleure étant les WC) et attendez que Todd passe. Une fois le chemin libre sortez de votre cachette et fuyez de la maison. Vous devrez réaliser un QTE pour ouvrir la porte d’entrée et courir prendre le bus. Si vous loupez le bus, Todd détruira Kara.

Fermer la porte

Si vous choisissez de fermer la porte, vous devrez réalisez un QTE pour tout verrouiller avec que Todd n’arrive. Ce choix est intéressant uniquement si vous avez débloqué le bouleversement Kara découvre un moyen de descendre dans le Chapitre 4 – Un nouveau foyer. Si ce n’est pas le cas, vous devrez vous confronter à Todd. Sinon ouvrez la fenêtre et réussissez le QTE pour descendre (si vous le ratez, Todd détruira Kara), puis courez jusqu’à l’arrêt de bus pour vous enfuir.

Arriver après Todd

Avec l’arme

Si vous entrez dans la chambre d’Alice en ayant pris l’arme, Kara va menacer Todd avec. S’ensuit un QTE. Si vous le réussissez Kara descendra Todd, si vous le raté c’est Alice qui s’en chargera. Vous débloquerez donc la fin Alice a abattu Todd ou Kara a abattu Todd. Dans les deux cas il ne vous reste plus qu’à sortir de la maison et prendre le bus.

Sans l’arme

Après l’altercation vous allez devoir vous mettre à fuir pour semer Todd. Vous devrez choisir entre la porte d’entrée et le jardin. Dans les deux cas vous aurez un QTE à faire pour sortir, si vous le ratez Todd détruira Kara. Une fois à l’extérieur vous devrez courir prendre le bus. Là encore si vous traînez et le ratez, Todd détruira Kara.

