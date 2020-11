Le magistrat de Wincestre Assassin's Creed Valhalla

D’une puissance conseillée de 250, la convoitise de la ville de Wincestre au niveau de la carte ne se débloquera qu’après une discussion avec Hytham. Une fois ceci fait, vous débloquerez La ville de la foi en choisissant la ville comme future alliance. Et, la première quête de cet arc scénaristique n’est autre que Le magistrat de Wincestre.

Trouver l’homme en blanc et lui parler

Suivez votre marqueur de quête jusqu’à Wincestre au sud-ouest de votre campement. Une fois arrivé aux portes de la ville, restez discret pour éviter de vous faire attaquer. Les soldats seront assez peu nombreux sur place, vous n’aurez pas de mal à vous faufiler jusqu’à l’église. Entrez ensuite dans cette dernière.

Une fois entré, utilisez votre vision d’Odin pour trouver aisément l’homme en blanc puis engagez la discussion. Si votre charisme est au niveau 4, vous pourrez passer à la suite de la quête simplement. Sinon vous allez devoir récolter des indices.

Trouver la réponse au test de chrétienté

Vous allez devoir récolter des indices sur la religion chrétienne afin de pouvoir répondre aux devinettes de l’homme en blanc. Au nombre de 3, ils seront éparpillés dans l’église et mis en surbrillance grâce à votre vision d’Odin.

Retournez ensuite parler à l’homme en blanc puis donnez les réponses ci-dessous dans le même ordre :

« Il fut lavé dans le fleuve«

« Son visage brilla comme le soleil«

« Lorsqu’on le chercha, on ne put le trouver«

Suivre le prêtre

Suivez ensuite le prêtre dans les étages de l’église, il vous emmènera droit vers un allié plutôt incongru : le roi Aelfred lui-même.

Son magistrat Goodwin semble avoir disparu alors qu’il enquêtait sur l’Ordre des Anciens. Vous allez devoir faire la lumière sur cette disparition.

Rejoindre la maison de Goodwin

Sortez de l’église et suivez le marqueur de quête jusqu’à la maison de Goodwin. Vous trouverez 3 soldats en faction au niveau de cette dernière. Tuez-les.

Examiner la maison de Goodwin

Utilisez votre vision d’Odin pour mettre les indices en surbrillance, comme à l’accoutumée. Examinez la lettre au niveau de l’entrée de la maison puis montez à l’étage pour trouver la nourriture éparpillée.

Trouver Goodwin et le libérer

Le magistrat a été emporté au niveau de la garnison, juste à côté de sa demeure. Approchez-vous de celle-ci en restant discret pour éviter de vous faire attaquer de toute part. N’hésitez pas à tuer à distance le plus grand nombre de soldats possibles. Sabotez la cloche afin que vos ennemis ne puissent pas appeler de renforts.

Dirigez-vous ensuite vers le bâtiment abritant une clé. Entrez et récupérez-la. Ensuite, dirigez-vous vers la seconde zone de la garnison en passant par la porte, que vous pourrez déverrouiller.

Grimpez au sommet de la tour pour passer au niveau d’une trappe et pénétrer dans celle-ci. Descendez deux étages via les escaliers pour trouver la cellule de Goodwin. Détruisez la barricade et libérez-le.

Après avoir libéré Goodwin, vous allez devoir récupérer vos recherches avant de partir de la garnison.

Trouver et récupérer les documents

Trouver un angle suffisant pour détruire la barricade de la porte extérieure permettant d’accéder aux recherches. Une fois fait, retournez vers la porte et récupérez ces dernières.

Sortez ensuite de la garnison pour parler à Goodwin et mettre un terme à la quête Le magistrat de Wincestre. Vous débloquerez la suite avec Étouffer le Gibet.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.