La route de Hamartia Assassin's Creed Valhalla

L’arc scénaristique Les paroles de Halfdan continue avec la quête La route de Hamartia, débloquée suite à la réussite de la mission L’honneur est à double tranchant.

Retourner voir Halfdan

Retournez à Donecaestre au niveau de la tour, directement dans les quartiers de Halfdan. Dirigez-vous vers cet endroit puis discutez avec ce dernier.

Durant la discussion, vous allez pouvoir décider de révéler le plan de Faravid ou bien de le défendre. Nous avons décidé de le défendre mais il faut que vous soyez au courant de la fin de l’arc scénaristique si vous voulez faire les bons choix. Attention, spoiler important : Faravid s’avèrera être effectivement un traître, vous le combattrez à la fin.

Vous débloquerez la quête Ce fils de Jorvik.

Trouver Moira et lui parler

Dirigez-vous vers Wyke, au sud-est de la ville.

Envoyez votre corbeau en reconnaissance pour trouver la demeure de Moira non loin de là.

Grimpez sur la maison et détruisez la palissade en bois pour entrer à l’intérieur. Parlez à Moira et vous pourrez décider de la suite à donner. Vous pouvez tenter de convaincre les villageois avec votre charisme s’il est suffisant, sinon vous allez devoir battre le leader en duel.

Une fois les villageois éloignés, suivez Moira sur les hauteurs et parlez-lui.

Trouver Halfdan et lui rendre compte

Suivez ensuite le marqueur de quête pour trouver Halfdan au niveau d’un temple.

Trouver l’éclaireur de Halfdan

Grimpez via les colonnes et dirigez-vous vers les colonnes au fond du temple. Vous y trouverez un éclaireur blessé. Portez-le et ramenez-le à Halfdan.

Suivre Beonton

Suivez ensuite le chien de Halfdan sur la piste des agresseurs de l’éclaireur. Vous finirez au niveau d’une bâtisse.

Chercher les traîtres supposés

Entrez dans le bâtiment et brisez le sol en bois à l’aide de votre arme. Descendez puis passez sous le mur via la brèche. Plongez ensuite pour ressortir de l’autre côté. Trouvez une jarre d’huile et placez-la à côté de l’éboulis tenant lieu de porte pour permettre à Halfdan de vous rejoindre.

Une fois Halfdan avec vous, dirigez-vous vers la porte que vous pouvez forcer et entrez dans la pièce. Après avoir discuté avec Halfdan, récupérez la clé sur le bureau.

Trouver la source des voix

Ouvrez la porte verrouillée et continuez l’exploration afin de découvrir l’origine des voix. Vous tomberez sur Ulf accompagné de ses alliés.

Après une longue discussion où Halfdan tuera Ulf, la quête La route de Hamartia se terminera et vous pourrez continuer la suite de l’histoire.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.