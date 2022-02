Viser les étoiles | Soluce Horizon Forbidden West

Bienvenue dans la solution complète d’Horizon Forbidden West, issu des studios Guerilla Games et dernier né des exclusivités PlayStation. Alors que nous vous proposons en parallèle la solution des quêtes annexes et activités diverses, il est temps de vous lancer dans l’aventure principale d’Aloy et ses amis avec la toute première quête principale qui ouvre le jeu à savoir Viser les étoiles.

Après une longue cinématique d’introduction, Aloy se retrouve en compagnie de Varl (un habitant de Méridian déjà croisé dans Horizon Zéro Dawn pour se rendre vers des ruines censées renfermer la copie de Gaïa, l’IA pouvant permettre de sauver le monde du fléau que représente la nielle rouge dans les contrées du pays.

Ramasser et manger de la plumetille médicinale

Démarrez en ramassant les plantes médicinales se présentant devant vous et désignées par votre focus. Utilisez la flèche haut pour en consommer et vous soigner au cas où.

Rejoindre les ruines anciennes

Poursuivez votre chemin en passant par dessus le cours d’eau et observez les méfaits de la nielle. Descendez en utilisant les tyroliennes jaunes prévues à cet effet puis plongez dans l’eau. Une fois à la surface, rejoignez les hautes herbes pour examiner la machine abattue par terre (touche triangle).

Ramasser des cannes de rivage et fabriquer des flèches

Utilisez votre focus pour trouver des arbustes blancs proches de vous et vous en saisir. Utilisez la roue des armes pour vous fabriquer des flèches pour votre arc.

Regardez en hauteur pour trouver une échelle bloquée. Tirez une flèche pour l’ouvrir et montez. Poursuivez, scannez le renard sur le sol et continuez pour assister à votre premier combat.

Scanner la machine et trouver l’entrée des ruines

Glissez-vous dans les hautes herbes et observez le comportement de la machine devant vous grâce à votre focus. Il s’agit d’un Tunnelier. Repérez ses points faibles et tirez des flèches dessus pour l’abattre. Fouillez-le pour trouver des provisions et retournez-vous pour trouver un second spécimen à abattre également.

ATTENTION : ces machines vous envoient de gros blocs de pierre grâce à leur queue. N’hésitez pas à vous mobiliser ou à défaut d’esquiver l’attaque qui vous enlèvera pas mal de points de vie.

Faites tomber l’échelle plus loin et grimpez. Poursuivez jusqu’à trouver l’entrée des ruines et déclencher un message holographique enregistré.

Chercher une copie de secours de Gaïa dans les ruines

Identifiez-vous sur le terminal jaune prévu à cet effet se trouvant devant l’hologramme. Puisque personne ne viendra pour ouvrir, dirigez-vous dans le fond de la salle à droite pour trouver une porte à forcer (R2). Examinez le matériel d’escalade et regardez ce qu’il est advenu du camp.

Examiner les gravats dans le mur effondré et le cadavre

Approchez-vous du mur en fond de salle pour trouver un chemin pour l’heure bloqué. Varl pour appelle pour examiner un cadavre possédant un crochet permettant avec force d’ouvrir des passages.

Rechercher des pièces pour réparer l’outil

Utilisez le focus pour repérer des objets permettant de réparer le crochet. Ceux-ci apparaissent en violet sur le sol grâce à votre focus et trouver un câble de machine et une pièce de machine.

Fabriquer l’outil

Dirigez-vous vers l’établi indiqué par Varl pour ouvrir le menu et fabriquer l’équipement spécial Attracteur. Ouvrir la faille dans le fond en utilisant l’outil sur les débris.

Scanner la zone et utiliser le point d’accroche

Vous pouvez aller utiliser le terminal vert se trouvant plus loin puis retournez-vous pour trouver un point d’accroche en hauteur. Avancez sur la pierre surélevée se trouvant au centre de la pièce et faites un double-saut pour activer l’attracteur et vous retrouver en face.

Poursuivez à droite, utilisez l’attracteur sur le mur pour poursuivez par la droite en suivant les plateformes et ainsi faire descendre l’échelle pour permettre à Varl de monter.

Retournez-vous et ouvrez la porte présentant le numéro 5 au-dessus d’elle. Entrez et observez la longue cinématique (il s’agit par ailleurs d’un point de données). Montez en suivant le chemin balisé et utilisez votre attracteur sur le mur ébréché.

Tuer le tunnelier avec une attaque silencieuse

Poursuivez pour tomber sur deux tunneliers. Avancez dans les hautes herbes et utilisez votre focus pour voir le chemin emprunté par la machine lors de ses patrouilles. Lancez une pierre pour le distraire et avancez jusqu’à pouvoir l’abattre d’une attaque silencieuse puis fouillez-le.

Montez et poursuivez vers le sud pour tomber sur d’autres machines.

Détruire les machines

Utilisez vos compétences apprises précédemment pour détruire les machines en toute discrétion. Attention, si vous vous faites repérer, d’autres machines viendront épauler celles déjà présentes.

Poursuivez jusqu’à pénétrer dans un bâtiment. Fouillez les environs pour trouver notamment une petite potion de santé. Avancez prudemment près des pièges et utilisez Triangle pour les désarmer et récolter du matériel.

Fabriquer des pièges explosifs

Si vous souhaitez fabriquer des pièges, il vous faudra trouver deux unités de pâte explosive. Vous en trouverez facilement sur le chemin. Utilisez ensuite la flèche du bas et la touche croix maintenue pour en fabriquer.

Puis, trouvez le point d’accroche au fond et grimpez pour sortir à l’air libre et tomber nez à nez avec deux machines. Ce sont des Pillards. Vous pouvez les éliminer discrètement ou utiliser vos pièges pour les faire exploser, puis poursuivez.

Montez, utilisez les accroches et ouvrez la porte. Allez à droite et scannez les données violettes présentes sur la table. Ouvrez la porte non loin puis faites tomber l’échelle en allant tout droit. Grimpez juste à droite de l’échelle puis poursuivez par la gauche et montez quand que cela ne s’effondre.

Passez la porte et trouvez une console à examiner. S’en suit une cinématique vous expliquant plus de choses sur ce qui se tramait à l’époque des anciens. Poursuivez votre périple en passant par la porte sur la gauche de la pièce. Au passage, ramassez les frondes explosives à gel.

Rejoindre le centre de données

Suivez les points d’accroche pour redescendre en douceur pour tomber sur un pillard que vous pouvez affaiblir avec votre nouvelle arme. Descendez pour poursuivez en face puis vers la droite pour monter et trouver une épave d’un vaisseau. D’autres guerriers Oserams se trouvent sur le sol, vraisemblablement abattus par la bête en forme de serpent que vous croisez depuis peu.

Poursuivez pour tomber sur 2 tunneliers qu’il vous faudra abattre. Puis, faites tomber l’échelle et grimpez pour voir vos futurs ennemis.

Rejoindre la navette

Afin de libérer le passage, il vous faut rejoindre une navette qu’Aloy souhaite faire tomber sur les machines en contrebas. Pour cela, descendez en rappel par la droite pour tomber sur plusieurs tunneliers. Vous pouvez tout à fait traverser la zone sans vous faire repérer et trouver une échelle dans le fond de la zone à gauche.

Grimpez, retournez-vous et utilisez l’attracteur pour vous hisser plus haut. Grimpez à l’échelle pour trouver un coffre et utiliser plusieurs prises.

Continuez en évoluant sur les plateformes puis sautez de corniche en corniche pour évoluer jusqu’à une tyrolienne qui s’affaisse sous votre poids. Poursuivez en montant jusqu’à atteindre une nouvelle zone avec des machines. Il vous faudra trouver plutôt en fond de zone un terminal vert à activer (voir image). Cela ne suffira pas pour faire tomber la navette.

Détacher les fixations de la navette

Tout ce grabuge ayant agité les machines, prenez garde et dirigez-vous vers la structure centrale de la zone à savoir la tour.

Grimpez jusqu’à la tour de lancement

Pour cela, il vous faut tirer avec votre attracteur sur la poutre retenant l’ascenseur. Puis, montez dans l’ascenseur et grimpez à main nue toute la structure centrale en enchainant poutres, échelles et escaliers jusqu’à atteindre les câbles retenant la navette.

Tirez sur le premier ensemble de câbles (sur la gauche) avec votre arc et continuez à monter en utilisant les prises mises à disposition (et que vous pouvez trouver grâce au focus). Lorsque vous atteignez le second ensemble de câbles, tirez sur celui-ci pour déclencher la chute de la navette et la votre par la même occasion.

Détruire la machine

Vous tombez nez à nez avec une machine qui n’est pas détruite mais qui est bloquée. Scannez-la et tuez le Rampant. Vous repérez une poche d’acide sur le corps du rampant. A vous de tirer dessus pour déclencher une réaction en chaine (avec votre arc et vos frondes à gel notamment). Il est affaibli par le feu, le gel et le plasma mais résiste à l’acide.

Le rampant parvient à se libérer. Il va vous falloir détruire les bonbonnes sur son corps et rester constamment mobile pour le détruire définitivement. Vous pouvez même utiliser les bobines qu’il laisse tomber pour l’attaquer avec. N’oubliez pas de scanner son corps régulièrement pour trouver ses nouveaux points faibles et de récolter tout ce que vous pouvez une fois la bête détruite.

Vous gagnez notamment votre premier point de compétence à dépenser dans les 6 arbres disponibles :

Guerrier (31 compétences)

Trappeur (20 compétences)

Chasseur (29 compétences)

Survivant (29 compétences)

Infiltré (27 compétences)

Chef des machines (25 compétences)

Repérez une accroche en hauteur au fond à droite de la zone pour grimper et pour extirper de la fosse.

Chercher une copie de secours de Gaïa dans le centre de données

Entrez dans le bâtiment, descendez par les accroches, trouvez un document et poursuivez dans les couloirs jusqu’à trouver une porte qu’il vous faut ouvrir, ce qui lancera une nouvelle cinématique mettant fin à cette première quête principale menant à un premier interlude, La pointe de la lance.

N’hésitez pas à parcourir notre guide ultra complet pour tout savoir sur Horizon Forbidden West.