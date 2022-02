La pointe de la lance | Soluce Horizon Forbidden West

Votre épopée dans Horizon Forbidden West a commencé il y a peu et la première quête principale Viser les étoiles vient de s’achever. Vous voilà à Méridian où vous revoyez quelques connaissances avant de vous rendre compte que quelque chose ne cloche avec les structures renfermant Hadès.

Récompense : 1500 XP

Examiner l’orbe contenant Hadès

A votre approche, l’orbe réagit en vous permettant de retirer la lance de Sylens que vous aviez planté dans celle-ci. Avant de s’auto-détruire, la lance rejette un signal qui rejoint le haut de la Flèche.

Grimper à la base de la Flèche

Il va vous falloir enquêter. Grimpez juste devant vous sur le grand poteau présentant des points d’accroche. Montez puis appuyez sur Rond sans toucher aux joysticks pour sauter en arrière et poursuivez votre montée en utilisant les mêmes procédés.

Arrivé au bord d’une poutre, utilisez votre attracteur pour l’utiliser sur la poutre horizontale en face de vous et ainsi l’attirer à vous pour créer un passage.

Utilisez de même votre attracteur pour arracher la grille présente sur le bas de la Flèche puis utilisez-le pour vous y accrocher.

Escalader et monter dans la Flèche

Poursuivez votre montée en utilisant les points d’accroche présents. Contournez la Flèche pour pénétrer via une ouverture. Une cinématique s’enclenche vous permettant d’utiliser un ascenseur pour grimper au sommet de la Flèche. Le moment idéal pour en apprendre plus sur ce que d’anciens « ennemis » vous ont concocté et sur vos prochaines destinations.

Retourner voir Marad et Varl

Une fois descendue, approchez-vous des deux hommes et engagez la conversation. Le Roi-Soleil Avad débarque et vous remet une lance de championne que vous pouvez désormais modifier à un établi. Il y en a un qui se trouve en hauteur non loin de la place principale où vous vous trouvez. Vous y installez alors un système de sécurité et un résonateur.

Vous pouvez désormais engager la conversation avec plusieurs de vos amis (notamment Avad) avant de retourner voir Marad pour engager votre voyage vers l’Ouest Prohibé mettant un terme à cette seconde mission.

Prochaine étape, l’ambassade avec les Tenakths dans la ville de Cagnard, au sein de la quête principale A la limite. Retrouvez aussi notre guide complet pour trouver toutes les informations sur Horizon Forbidden West.