Singularité | Soluce Horizon Forbidden West

Bienvenue dans la toute dernière quête principale d’Horizon Forbidden West, Singularité, de niveau 35. Après avoir appris à voler sur une Aile-d’Hélion et après avoir vaincu Regalla lors d’un combat singulier dans Les Ailes des Dix, il est temps d’en finir avec l’équipage d’Horizon Lointain et ainsi libérer Bêta et Gaïa de leurs griffes.

Récompenses : 28 000 XP + 2 points de compétence

Retourner à la base

Une fois le combat contre Regalla achevé, vous devez retourner à la Base depuis le Bosquet de la Mémoire. Pour cela, utilisez un pack de déplacement rapide ou un feu de camp à proximité puis rentrez dans le bâtiment.

Rassemblez vos compagnons

Une fois à l’intérieur, vous pouvez parler à vos compagnons après une cinématique. Puis, dirigez vous vers la salle où se trouvait Gaïa et rassemblez vos compagnons en appuyant sur Triangle.

Vous mettez alors au point le plan en émettant quelques réserves sur les intentions de Sylens et de Tilda auprès de vos amis. Avant de quitter la base, vous pouvez de nouveau discuter avec vos amis. Enfin, sortez de la base pour vous diriger vers le sud de votre monde, vers la Base des Zéniths.

Rejoindre le point de rendez-vous

Le point de rendez-vous se trouve tout au sud de votre monde, au sud de la ville de Falaise. Utilisez un feu de camp ou le vol de votre Aile-d’Hélion pour parvenir sur la plage où vous attend un feu de camp. Un message vous indique que si vous poursuivez et que vous appellez vos compagnons, vous ne pourrez plus accéder au monde ouvert avant la fin du jeu.

Convoquez vos compagnons au feu de camp

Il s’agit donc d’un point de non-retour. Pensez à réaliser les tâches que vous souhaitez faire, montez de niveau ou achetez de nouvelles armes avant l’affrontement final. Pas de panique cependant, vous aurez de nouveau accès au monde une fois le jeu terminé pour achever tout le contenu annexe. Si vous êtes sûrs de vous restez appuyer sur Croix pour confirmer le choix et poursuivre la quête.

Vous traversez un tunnel caché puis ressortez sur l’île de la Bas des Zéniths. Une fois que chacun est affecté à sa tâche, vous poursuivez la route avec Erend, l’arme de Sylens sur son dos.

Rejoindre la Tour de lancement

Vaincre les Spectres

Le trajet vers la tour de lancement où sont entreposées Gaïa et Bêta sera semé d’embûches et notamment de machines appelées Spectres et Spectres Suprêmes, que vous pouvez même éviter si vous le souhaitez (ce sera pas ailleurs plus long pour progresser).

Vous connaissez déjà les Spectres depuis la quête La Porte de la Mort, mais scannez-les impérativement si ce n’est pas déjà fait car elles pourront être manquées si jamais vous ne les scannez pas ici, y compris les Spectres Suprêmes car ne pouvant être revues dans le monde ouvert.

A peine descendus du rebord, les Spectres vous attaquent. Utilisez vos munitions d’acide ou de plasma pour les affaiblir et visez leurs points faibles :

Le c anon pulsatoire sur leur dos peut être décroché et en faire une arme à votre tour

sur leur dos peut être décroché et en faire une arme à votre tour L’unité électrique située sur le devant de leur tête peut être détruite et provoquer une explosion si visée.

située sur le devant de leur tête peut être détruite et provoquer une explosion si visée. Le propulseur vectoriel sur les côtés peut également être détaché car ajoutant des effets de feu aux attaques sautées.

sur les côtés peut également être détaché car ajoutant des effets de feu aux attaques sautées. L’unité de plasma située à la base de leurs jambes arrières peut provoquer une explosion si jamais vous la détruisez.

située à la base de leurs jambes arrières peut provoquer une explosion si jamais vous la détruisez. Le nexus de contrôle situé à la base de leur queue est un point faible vulnérable en cas d’exposition de la zone.

Une fois les 2 premiers Spectres détruits (ou évités), poursuivez votre route jusqu’à rentrer dans une grotte. Prenez de l’élan et planez jusqu’à la plateforme en contrebas. Puis prenez de l’élan et élancez-vous vers les accroches sur le mur au bout. Grimpez et ressortez à l’air libre. Là, éliminez ou traversez en silence la zone où se trouve un nouveau Spectre.

Là, continuez tout droit pour trouver un petit gouffre. Prenez de l’élan, sautez puis grimpez si besoin. Poursuivez à gauche puis éliminez la fleur de métal pour débloquer le passage. Ne tenez pas compte du Spectre suivant, vos amis s’en occupent. Sautez sur la carcasse puis traversez grâce aux accroches. Continuez votre route jusqu’à tomber sur 3 Spectres à abattre (ou à éviter).

Puis, montez par la gauche et suspendez-vous au dessus du vide pour contourner le rocher. Là, éliminez à nouveau 2 Spectres puis grimpez sur le gros rocher de gauche pour prendre de l’élan et vous élancer vers le rocher de droite. Escaladez la paroi pour déclencher une cinématique.

Le champ de bataille prend place tandis qu’une armée de machines vous aide à combattre les Spectres. Poirsuivez votre route, sautez vers les rochers, contournez, puis remontez pour continuer tout droit. Descendez dans la fosse et éliminez 2 Spectres. Enfin, montez sur les rochers de droite pour sauter sur une structure métallique rouillée.

Là, prenez à droite puis prenez à gauche et montez le chemin pour éliminer 1 Spectre. Vous êtes rejoints par certains de vos compagnons sur la route tandis que vous montez les escaliers se trouvant sur le chemin à droite. Une fois en haut, continuez sur le seul chemin possible jusqu’à ce que vous déclenchiez une cinématique.

Rejoindre le sommet de la tour

Désormais, le passage vers l’ascenseur de la tour est disponible et vous y allez. Sauf qu’Erik d’Horizon Lointain se faufile derrière vous lançant un affrontement tant attendu désormais qu’il est vulnérable.

Vaincre Erik

Il vous faudra être considérablement mobile et actif pour parvenir à vos fins dans ce combat. Erik est vulnérable aux attaques de feu et d’acide. Usez ainsi de toutes vos munitions de ce type pour l’épuiser. Attention à sa lance qui, vous le savez, peut s’allonger et ainsi vous toucher à longue distance. Une fois le combat achevé, Zo se venge de la mort de Varl mettant fin à la folie d’Erik.

Dirigez-vous ensuite vers l’ascenseur et activez-le. Vous apprenez alors que Gérard, un autre membre d’Horizon Lointain, a bloqué la montée de votre monte-charge. Sautez vers la droite où se trouvent des accrochent (utilisez R3 pour les localiser comme toujours) puis quand vous êtes en haut, sautez puis planez pour atterir sur les prochaines accroches.

Là, montez puis escaladez la tour via une structure métallique bien rouillée et accidentée. Usez de votre focus si besoin mais sachez qu’il vous faudra souvent faire le tour de la zone où vous vous trouvez pour trouver les prochaines accroches pour grimper. Une fois en haut, activez la console se trouvant devant la magnifique porte moderne de la Base des Zéniths.

S’enclenche alors une cinématique où vous apprenez les véritables raisons de la venue d’Horizon Lointain sur la Terre et la provenance du signal ayant réveillé Hades. Alors que vous comprenez les motivations de Tilda, celle-ci devient désormais votre ennemi numéro 1, la dernière de votre aventure.

Vaincre Tilda

Pour vous combattre, Tilda a pris place dans un tout nouveau modèle d’exosquelette basé sur les machines Spectre intitulé Spectre Prime.

ATTENTION : vous n’aurez que cette seule et unique occasion pour scanner la machine. Pensez donc à le faire dès le début du combat pour pouvoir l’ajouter à votre carnet.

Le combat contre Tilda sera dur et intense. Le Spectre prime est sensible à l’acide et au plasma donc vous savez ce qu’il vous reste à faire. Le feu, l’électricité et l’eau de purge n’auront pas ailleurs que peu d’effets sur son armure. Il possède une armure ultra-résistante et peut également refixer les plaques le protégeant si besoin.

Le Spectre Prime possède également plusieurs points qu’il vous faudra viser (n’hésitez pas à ralentir le temps si besoin) :

Ses antennes sont en réalité une unité de plasma qui peut exploser. Mais il vous faudra pour cela retirer l’armure qu’il y a dessus donc ce ne sera pas peut-être pas le plus simple.

sont en réalité une unité de plasma qui peut exploser. Mais il vous faudra pour cela retirer l’armure qu’il y a dessus donc ce ne sera pas peut-être pas le plus simple. Le mortier de siège présent sur ses épaules lui permet d’envoyer une rafale d’explosif dévastatrice. Visez cette zone pour détacher le composant et ainsi l’empêcher de réaliser cette attaque.

présent sur ses épaules lui permet d’envoyer une rafale d’explosif dévastatrice. Visez cette zone pour détacher le composant et ainsi l’empêcher de réaliser cette attaque. Le canon pulsatoire sur son torse projette des tirs rapides et de longue portée. Vous pouvez le détacher et vous en servir contre lui.

sur son torse projette des tirs rapides et de longue portée. Vous pouvez le détacher et vous en servir contre lui. L’ unité électrique présente sur le bas de son abdoment peut également être détruite pour exploser mais est tellement petite qu’elle ne sera pas simple d’accès.

présente sur le bas de son abdoment peut également être détruite pour exploser mais est tellement petite qu’elle ne sera pas simple d’accès. L’ unité de régénération présente en plein milieu de son abdoment peut être détruire pour l’empêcher de refixer les plaques de son armure si besoin mais sera difficile à détruire.

présente en plein milieu de son abdoment peut être détruire pour l’empêcher de refixer les plaques de son armure si besoin mais sera difficile à détruire. Le nexus de contrôle présent au sommet de son dos est un de ses points faibles et contient en plus des ressources.

présent au sommet de son dos est un de ses points faibles et contient en plus des ressources. Le lancier primordial présent sous forme de pics dans son dos lui permet d’envoyer des bombes explosives allongées. Détruisez ou détachez cet élément pour vous prémunir de telles attaques.

présent sous forme de pics dans son dos lui permet d’envoyer des bombes explosives allongées. Détruisez ou détachez cet élément pour vous prémunir de telles attaques. Le propulseur vectoriel peut également être détaché. Présent au sommet de ses jambes, il lui permet d’ajouter un effet de feu à ses attaques sautées.

Le combat ne sera vraiment pas simple car la machine a une très grande capacité d’allonge et de mouvements. Utilisez à bon escient vos munitions quand la machine n’est pas en train de bondir dans tous les sens. Une fois la bête complètement maitrisée, Tilda est expulsée de sa capsule, morte.

S’enclenche alors une cinématique où vous serez rejoints par vos compagnons et pendant laquelle vous établirez la prochaine étape de votre plan pour sauver la terre, empêcher la destruction causée par Némésis, votre prochaine menace.

C’est ainsi que s’achève la solution de l’aventure principale d’Horizon Forbidden West. S’il vous reste des quêtes annexes ou activités diverses dans le monde ouvert, vous pouvez désormais y retourner pour compléter vos trouvailles. Merci à vous pour votre lecture et bon jeu !