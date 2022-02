A la limite | Soluce Horizon Forbidden West

Vous voilà en route pour l’Ouest Prohibé dans Horizon Forbidden West. Mais vous devez pour cela d’abord assister à l’ambassade qui aura lieu à Cagnard dans quelques heures. Sur la route, vous déclenchez la quête principale A la limite, une quête de niveau 5.

Récompenses : 2500 XP + 2 points de compétence

A la suite du générique d’introduction, vous débloquez le trophée « Couards atteints » (nécessaire pour le projet de reboisement des forêts voulu par les développeurs) à la suite de votre rencontre avec un homme, Karhn, qui vous fera descendre dans la vallée en direction de Scoroc où se trouvent plusieurs machines, les Fouisseurs.

Aller à Scoroc

Après une cinématique vous permettant de faire la connaissance avec Vuadis le studieux, vous devez partir en direction des machines afin de retrouver votre ami Erend ayant commencé le chantier de libération de la voie.

Tout proche du lieu où vous reprenez le contrôle d’Aloy vous trouverez un document, le Décret du commandant. Avant de retrouver Erend, il va vous falloir trouver un établi pour modifier votre équipement.

Avant de continuer, descendez en rappel sur le côté de la murette brisée et trouvez une brèche à casser pour y débusquer des objets assez rares comme un éclat de lumeverte ou encore des coeurs de machines suprêmes.

En remontant et en poursuivant sur le chemin, vous trouverez votre premier feu de camp pour sauvegarder et créer un point de déplacement rapide. Poursuivez tout droit et grimpez à droite pour arriver tout droit à Scoroc.

Après la cinématique vous faisant voir d’anciennes connaissances, dirigez-vous vers un bâtiment sur la droite pour trouver un établi et ainsi améliorer votre arc ainsi que votre tenue et même vos pièges si vous avez assez de matériaux. Vous débloquez ainsi les flèches d’acide.

Avant de quitter le village pour retrouver Erend, vous pouvez faire un tour dans celui-ci et trouver un feu de camp et une fosse de combat notamment. Celle-ci, tenue par Odurg vous proposera des défis pour vous entrainer. Vous débloquez aussi un nouveau service personnel, L’implacable (niveau 32).

Dans le coin, si vous parlez à Ulvund respinsable de la grève des ouvriers, vous débloquerez une quête annexe intitulée Les Fouisseurs (niveau 7), ainsi qu’un deuxième service personnel auprès d’un cuisinier, Une pincée de courage (niveau 5).

Trouver Erend

Quittez Scoroc et suivez le marqueur de quête pour rejoindre une zone remplie de pièges électriques.

Détruire les machines près du trappeur oseram

Les machines présentes sont les Pillards. Vulnérables à l’acide, vous pouvez également utiliser les pièges pour les affaiblir. Vous pouvez également monter sur le poteau mais attention à ne pas le faire charger par les machines qui le détruirait. Les pillards sont capables de sauter et vous infliger des dégâts, veillez à rester en mouvement perpétuel.

Une fois toutes les machines détruites, allez parler à Thurlis, le trappeur oseram. Il se trouve au pied du seul et unique bâtiment en ruine dans la zone. Celui-ci vous remettre un lance-câbles (pour poser des pièges) et vous indiquera la présence d’une zone de chasse proche ainsi qu’une direction où aller : le sud.

Chercher les traces d’Erend

En poursuivant vers le sud, vous remarquez une montée sur des collines. Votre focus repère des marques, celles d’Erend que vous pouvez suivre après les avoir scannées avec votre focus. Vous tombez sur des carcasses de tunneliers. Sachez par ailleurs que vous pourrez chasser dans le coin pour remplir votre inventaire ou trouver des ingrédients pour le cuisiner.

En suivant les traces d’Erend vers le sud, vous tombez sur un camp où un combat a lieu. Il s’agit d’Erend qui réussit avec brio à éliminer toutes les machines, sauf une qui le surprend. Vous devez vous en charger.

Détruire les machines

Vous pouvez utiliser vos talents d’archères pour faire exploser les jarres d’acide se trouvant sur leur dos ou vous pouvez aussi attirer les machines sous les rondins de bois pour les affaiblir. Pour cela, lancez des cailloux au centre de la zone puis tirez sur les rondins pour les faire tomber. Une fois les machines détruites, allez parler à Erend qui est blessé.

Aloy ne souhaite pas qu’il l’accompagne et ils se mettent d’accord sur la marche à suivre : sécuriser la vallée et ramener Vuadis le studieux à Cagnard. Avant de partir de la fosse, fouillez pour ramasser toutes sortes d’objets.

Sécuriser les Couards

Rejoindre la source des explosions

Quittez la zone par là où vous êtes entrés et suivez le marqueur de quête vers l’ouest. Dans les parages, vous devriez tomber sur une Ruine de Relique : les Couards et sur le Panorama : les Couards.

En suivant le chemin, vous tomberez sur la carrière à défendre. Allumez le feu de camp se trouvant juste devant puis rejoignez le combat.

Détruire les machines

Vous avez affaire à plusieurs fouisseurs. Comme précédemment, utilisez autant que possible vos flèches d’acide sur les récipiants jaunes que vous pouvez scanner grâce à votre focus. Vous pouvez aussi viser les éléments verts pour les faire tomber et les ramasser pour améliorer vos équipements.

Une fois toutes les bêtes tombées, allez parler à Belna, l’ouvrière oseram présente sur les lieux.

Parler à Ulvund

Une fois la cinématique passée, il va falloir retourner à Scoroc pour retrouver le chef des ouvriers, Ulvund, qui semble en avoir plus à faire de lui-même que de ses accolytes ainsi que Vuadis le studieux pour enfin organiser l’ambassade nécessaire à votre départ dans l’Ouest prohibé. Utilisez pour cela un feu de camp pour effectuer un voyage rapide ou allez-y à pied puis parlez aux deux énergumènes.

C’est ainsi que s’achève cette troisième quête principale. Vous enchainez tout de suite avec la quête L’ambassade. N’oubliez pas que notre guide ultra complet vous permet de retrouver toutes les quêtes annexes et activités diverses présentes dans le jeu.