Boite noire : Bosquet de la Mémoire | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West fourmille d’activités annexes pour accompagner les joueurs et joueuses, dont notamment la recherche des boites noires cachées un peu partout dans le monde ouvert, et qui nous permettent d’entendre des conversations entre des personnes venant de l’Ancien Monde et ainsi en apprendre plus sur ce qui a mené à l’extinction de masse de la population. 12 sont dissimulées dans le Monde et l’une d’elles se trouve dans la zone du Bosquet de la Mémoire.

Où trouver la Boite Noire du Bosquet de la Mémoire dans Horizon Forbidden West ?

Tout proche du Bosquet de la Mémoire (Au sud du cours d’eau avoisinant), d’où se déclenche la quête des boites noires, repérez une carcasse d’un avion recouvert de lianes et autres végétaux. Utilisez l’Attracteur pour vous hisser sur l’aile de l’appareil, sautez sur l’aile opposée puis forcez la porte renfermant la boite noire se trouvant au sol. A noter que vous pouvez repérer la position de l’objet en utilisant la touche R3 qui visualise les environs.