Après avoir terrassé la Sangsue et la Flèche dans les quêtes précédentes, vous allez devoir vous occuper du Compas qui aura clairement mis Lunden à feu et à sang. Dernière quête de cette saga, Écraser le Compas sera débloquée après Tir de flèche et Saigner la Sangsue.

Retrouver Stowe et Erke

Suivez le marqueur de quête pour trouver vos deux comparses. Une fois arrivé à proximité, vous observerez que le bâtiment dans lequel sont cachés Stowe et Erke est entouré de villageois plutôt mécontents. En cause, vos récents assassinats de membres de l’Ordre, fortement intégré dans la ville de Lunden. Entrez dans le bâtiment et trouvez-les au fond de celui-ci.

Après une longue discussion, vous serez très rapidement pris au piège dans la maison en feu.

Montez via les plateformes en bois pour atteindre les hauteurs. Une fois passé dans la deuxième pièce, escaladez encore pour atteindre le haut du bâtiment et détruisez la palissade en bois qui vous sépare de l’extérieur.

Une fois à l’extérieur vous assisterez à une courte cinématique où vous assisterez à une véritable guerre dans la ville, en proie aux flammes. En cause : l’arrivée du Compas par les eaux.

Sauver Stowe et Erke de l’incendie

Une fois dehors, tuez les ennemis présents au niveau de la porte d’entrée du bâtiment et détruisez les caisses devant la porte pour permettre à Stowe et Erke de sortir.

Suivez vos deux alliés pour sortir de ce brasier une bonne fois pour toute. Une cinématique se déclenchera où vous pourrez décider sur la suite des opérations :

Soit contourner les quais avec Erke pour atteindre le Compas directement et le tuer

Rassembler les espringales avec Stowe

Y aller par vous-même

Peu importe la méthode, le résultat sera identique : Le Compas tombera.

Si vous décidez de contourner pour l’atteindre, vous n’aurez qu’à tuer les ennemis présents aux alentours avec des flèches puis aller directement sur le navire du Compas et le défier en combat singulier.

Parler à Stowe et Erke

Retournez sur les quais pour parler à Stowe et Erke pour déclencher une cinématique et mettre un terme à la discussion.

Vous mettrez un terme à la saga La ville de la guerre et devrez faire un compte-rendu à Randvi pour entériner cette alliance nouvellement créée.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.