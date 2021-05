Première quête de l’histoire principale de Biomutant, faisant suite à la création de votre personnage, Bunker 101 vous permettra de continuer à explorer cet univers étrange et, surtout, à sortir de là pour pouvoir évoluer à l’extérieur.

Échapper à l’explosion

Après le tutoriel et votre combat avec le monstre, vous vous dirigerez vers le Bunker 101 pour vous abriter. Suivez le marqueur de quête jusqu’à la porte. Une fois ceci fait, vous la fermerez automatiquement et serez protégé de l’explosion.

Une fois la porte fermée, avancez dans la prochaine pièce pour déclencher une phase de combat avec des ennemis.

Rebuts de l’évolution

Cinq ennemis vous attaqueront une fois entré dans la salle. Utilisez votre arme à distance dans un premier temps puis continuez, s’il le faut, avec vos aptitudes à distance ainsi qu’au corps à corps. Ces ennemis ne seront que des monstres niveau 1, vous devriez vous en sortir sans trop de soucis.

Une fois les monstres vaincus, grimpez les escaliers afin d’atteindre une porte.

Une fois la porte passée, interagissez avec la caisse de munition pour obtenir votre premier modificateur d’arme.

Examinez ensuite la trousse médicale pour obtenir du soin puis, avant de grimper à la chaîne, dirigez-vous vers la salle de droite pour récupérer un autre objet de soin dans les toilettes.

Grimpez ensuite à la chaîne pour débouler dans une autre salle et tomber sur un nouveau monstre.

Pompe-mélasse

Une fois arrivé en hauteur, vous serez accueilli par un pompe-mélasse de niveau 2 et quelques acolytes. Pensez bien à esquiver les attaques chargées du pompe-mélasse.

Une fois vaincu, franchissez les portes.

Vous tomberez sur un autre groupe d’ennemis dont le Rocka-boum.

Le Rocka-boum

Petite spécificité du Rocka-boum : il vous lancera des barils explosifs. Évitez les au maximum et tuez le Rocka-boum ainsi que les ennemis environnants.

Ouvrez ensuite les portes sur la droite, allez tout droit et ouvrez à nouveau une autre porte.

Le Rideau-de-fer

Une fois les portes franchies, vous tomberez sur un nouveau type d’ennemi qui possèdera un bouclier. Avant de lui tirer dessus, vous allez devoir le frapper au corps à corps pour détruire son bouclier. Une fois ceci fait, vous pourrez lui tirer dessus.

Une fois le Rideau-de-fer vaincu, franchissez les portes et récupérez le pied-de-chiche.

Franchissez une nouvelle série de portes puis détruisez la canalisation à l’aide de votre pied-de-chiche.

Vaincre les morks

Suivez ensuite le chemin en n’oubliant pas d’effectuer un double saut pour franchir les obstacles et vous tomberez sur de nouveaux ennemis : les morks. Pas vraiment de difficulté concernant ces ennemis, ils attaquent plutôt au corps à corps, tentez de rester à distance. Vous obtiendrez un bioblob, qui vous permettra d’améliorer vos compétences.

Grimpez ensuite au niveau de la chaîne, franchissez une autre succession de portes puis interagissez avec un tableau vert.

Sortez via la porte puis interagissez avec le rayonnateur. Vous aurez accès à votre premier casse tête. Pour le résoudre, il faudra suivre la solution ci-dessous :

Nodule du bas : une fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre

Nodule du milieu : deux fois dans le sens des aiguilles d’une montre

Nodule du haut : une fois dans le sens des aiguilles d’une montre

Sortez ensuite par la porte puis interagissez avec le boitier électrique pour découvrir un autre casse tête dont la solution est :

Nodule du bas : une fois dans le sens des aiguilles d’une montre

Nodule du milieu : une fois dans le sens des aiguilles d’une montre

Nodule du haut : deux fois dans le sens des aiguilles d’une montre

Une fois le casse-tête réussi, vous débloquerez l’accès à la prochaine salle où vous devrez défendre un personnage prénommé Le Fossile.

Combattre les pillards

Combattez les 10 pillards et défendez votre allié. N’hésitez pas à utiliser vos compétences spéciales afin de les tuer plus rapidement. Une fois tous les ennemis tués, suivez le Fossile dans la salle suivante.

La quête Bunker 101 se terminera là-dessus et vous débloquerez la suite avec Les temps-anciens.

La quête Bunker 101 se terminera là-dessus et vous débloquerez la suite avec Les temps-anciens.