Solar Ash se dévoile avec un premier trailer de gameplay commenté

Entre les différentes annonces qui accompagnaient ce State of Play, Solar Ash a lui aussi eu le droit à son tour d’honneur à travers un trailer de gameplay commenté par le directeur créatif Alx Preston. D’une durée de près de 3 minutes, cette vidéo nous a permis d’en apprendre un peu plus sur le nouveau titre des créateurs de Hyper Light Drifter.

Une virée au cœur d’un trou noir

Ce premier aperçu a notamment été l’occasion d’en savoir plus sur l’histoire du jeu. On incarne donc Ray, une guerrière à forte mobilité qui s’est engagée dans une aventure périlleuse afin de protéger son monde natal. En effet, le jeu prend place dans un énorme trou noir appelé « le ultravoid » qui décime tout sur son passage. Notre protagoniste devra alors trouver et chasser d’énormes sentinelles qui lui donneront les éléments nécessaires pour la sauvegarde de son monde.

Le jeu présente des phases de plateforme 3D et des combats très dynamiques tout en dévoilant, vers la fin de la vidéo, quelques combats dont un qui met en scène une de ces fameuses sentinelles. Toujours prévu pour 2021, Solar Ash sera disponible plus tard dans l’année sur PS4, PS5 et PC via l’Epic Games Store. Il est déjà possible de l’ajouter à sa liste de souhaits sur la boutique d’Epic Games via ce lien.