Sky : Children of The Light ouvre les préinscriptions sur Android

Nous apprenions hier que Sky : Children of The Light serait bientôt disponible sur Switch. Aujourd’hui, thatgamecompagny, également derrière Journey ou encore Flower, nous fait part d’une seconde annonce, qui ravira les joueurs mobile.

Enfin accessible à tous les joueurs mobile ?

Les fans européens possédant un Android peuvent désormais se préinscrire pour la sortie future du jeu. En effet, jusqu’ici, Sky : Children of The Light n’était disponible que sur l’App Store. De plus, avec la sortie sur Nintendo Switch, le studio confirme que le jeu bénéficiera du cross-play.

Sky : Children of The Light est actuellement disponible sur l’App Store, et vous pouvez vous préinscrire dès maintenant sur le Google Play.