Sky : Children of Light sera disponible sur Switch dans le courant de l’été

Suite au succès de Journey, thatgamecompany a pris son temps pour développer son prochain titre. Sky : Children of Light est tout d’abord sorti sur les plateformes iOS, mais il s’apprête désormais à s’envoler sur Nintendo Switch dès cet été.

La sortie sur Switch se précise

C’est dans le dernier Indie World que l’on a pu apprendre cela. Le titre a eu droit à un nouveau trailer dans la foulée, avec quelques précisions. Le titre arrivera en premier sur Switch, mais une sortie sur les autres plateformes n’est pas mise de côté, d’autant plus que le studio souhaite vivement que le jeu soit cross-play.

Comme le montre cette vidéo, le titre est très proche des autres jeux du studio et propose une aventure apaisante, avec cette fois-ci la possibilité de personnaliser son personnage.

On attend maintenant une date de sortie plus précise sur Switch pour ce Sky : Children of Light.